La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Elche

El Real Madrid afrontará su tercer partido como visitante en esta Liga después de vencer al Rayo Vallecano en el Bernabéu. El conjunto de José Mourinho suma cuatro triunfos en cinco jornadas, mientras que el Elche viene de empatar ante Athletic Club y todavía busca su primera victoria del campeonato. A continuación, el probable el posible once de Mourinho.

La posible alineación del Real Madrid vs Elche

POR - Thibaut Courtois: El belga continúa siendo una garantía bajo los tres palos y uno de los indiscutibles del equipo. Fue titular en las cinco jornadas de LaLiga y volvió a ser importante ante el Rayo con 6 paradas, especialmente cuando el rival intentó reaccionar en la segunda mitad.

LD - Denzel Dumfries: Su potencia física le permite recorrer toda la banda y convertirse en una alternativa constante para profundizar. Ya disputó tres partidos de LaLiga esta temporada y ante el Rayo completó los 90 minutos.

DFC - Ibrahima Konaté: El francés se ha convertido rápidamente en una pieza importante de la defensa y ya acumula tres titularidades en LaLiga. Fortaleza en los duelos individuales y velocidad para defender en espacios amplios

DFC - Dean Huijsen: La salida limpia desde el fondo es una de sus principales virtudes y le permite iniciar los ataques desde posiciones muy retrasadas. No jugó ante Rayo, pero volvería a ser titular en lugar de Rudiger.

LI - Álvaro Carreras: Viene de marcar un tanto en el último triunfo y si bien pelea el puesto con un campeón del mundo como es Cucurella, está haciendo méritos suficientes para tener su lugar.

MC - Federico Valverde: Su despliegue es fundamental para sostener el ritmo del mediocampo. Ha sido titular en las cinco jornadas de Liga y continúa siendo parte de la columna vertebral del equipo.

MC - Bernardo Silva: Pausa, precisión y experiencia en una zona donde Mourinho busca controlar más los partidos. Titular ante el Rayo, dejó su lugar a Tchouaméni en el minuto 69.

ED - Yan Diomande: El fichaje llegó al Real Madrid con una enorme expectativa y tuvo su primera titularidad frente al Rayo. Su velocidad y capacidad para atacar espacios le dieron otra dimensión al costado derecho.

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

MCO - Jude Bellingham: El motor de este equipo. Marcó el tercer gol del Madrid después de una asistencia de Vinícius y lleva dos tantos en cuatro partidos de Liga.

EI - Vinícius Júnior: Mourinho destacó recientemente su evolución física y, especialmente, el compromiso que está mostrando en tareas defensivas. Ante el Rayo asistió a Bellingham para el 3-0 y completó 89 minutos antes de ser reemplazado por Cucurella.

DC - Kylian Mbappé: El francés llega encendido. Anotó un doblete ante el Rayo y ya lleva seis goles en cinco jornadas de LaLiga, siendo uno de los goleadores del certamen.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Federico Valverde, Bernardo Silva

Mediapuntas: Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Elche (4-4-1-1)

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Matías Dituro

Defensores: Kalidou Sangaré, Nicolás Redondo, Diego González Chavarría, Álvaro Revivo

Mediocampistas: Álex Valera, Nicolás Castro, Óscar Melendo, Tete Morente

Mediapunta: Facundo Buonanotte

Delantero: Nino

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