La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Villarreal

El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la octava jornada de LaLiga 2026/27. Los blancos se fueron al parón con una derrota 2-1 en el derbi ante el Atlético que los dejó a seis puntos de un Barcelona. El Submarino Amarillo llega en alza: después de seis partidos sin ganar, encadenó triunfos ante Málaga y Levante y escaló al octavo puesto.

José Mourinho no podrá contar con Huijsen, suspendido por la roja en el derbi, ni con Asencio, que fue operado. La buena noticia es la recuperación de Mbappé, que superó sus molestias en la rodilla y apunta a encabezar el ataque.

La posible alineación de Real Madrid vs Villarreal

POR - Thibaut Courtois: Su envergadura y sus reflejos lo siguen haciendo uno de los mejores arqueros del mundo. Ante un Villarreal que llega mucho por las bandas, su dominio del área en los centros será clave.

LD - Denzel Dumfries: Vuelve con muchos minutos encima después de jugarlo casi todo con Países Bajos. Es potente, incansable para ir y volver, y peligroso en el área rival, sobre todo en las pelotas paradas.

DFC - Ibrahima Konaté: Llega con algunas molestias tras jugar con la selección francesa, pero todo indica que estará desde el inicio. Con Huijsen suspendido, su velocidad para defender a campo abierto será decisiva.

DFC - Antonio Rüdiger: Descontó de cabeza en el minuto 89 del derbi, después de entrar para reacomodar la defensa tras la expulsión de Huijsen. Carácter, liderazgo y juego aéreo en las dos áreas.

LI - Marc Cucurella: Llega muy exigido después de la ventana con España. Presiona arriba, no da una pelota por perdida y es uno de los futbolistas que más contagia al resto.

MC - Bernardo Silva: Entró en los minutos finales del derbi y le puso el centro a Rüdiger para el 2-1. El portugués domina el mediocampo con su control y distribución y es un jugador clave para mantener el dominio de la pelota.

Atletico Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MC - Aurélien Tchouaméni: El equilibrio del equipo. Corta, ordena y libera a Bernardo para que juegue más suelto. En un momento con tantas bajas atrás, cobra importancia su capacidad para retroceder y relevar.

ED - Arda Güler: Juega a pierna cambiada por la derecha para meterse hacia adentro con su zurda. Con la pelota en los pies, todo lo que hace tiene intención, ya sea un pase filtrado o un remate desde afuera.

MCO - Jude Bellingham: Vuelve de una ventana enorme con Inglaterra: en la goleada 7-0 sobre Croacia hizo un gol y dio tres asistencias. Es el futbolista que une el mediocampo con el ataque y el que aparece en el área cuando el partido lo pide.

EI - Vinícius Júnior: Ante un Villarreal que suele adelantar la defensa, su velocidad para atacar el espacio puede ser decisiva. Viene de jugar con Brasil, pero llega fresco al duelo del sábado.

DC - Kylian Mbappé: Dejó la concentración de Francia por molestias en la rodilla, pero ya se entrena con el grupo y todo indica que será titular. Antes de lesionarse, había marcado ante Turquía en el debut de Zidane.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella

Mediocampistas: Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni

Mediapuntas: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Villarreal (4-4-2)

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Péter Gulácsi

Defensores: Tyler Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona

Mediocampistas: Nicolas Pépé, Saliba, Pape Gueye, Gerard Moreno

Delanteros: Alberto Moleiro, Ayoze Pérez

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