La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al FC Barcelona
El próximo domingo 26 de octubre, el histórico Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para albergar otro capítulo del eterno enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona. El conjunto merengue llega como puntero de LaLiga con 24 unidades, seguido muy de cerca por el cuadro blaugrana, que suma 22 puntos y busca arrebatarle la cima.
Por su parte, el Barcelona saldrá con la intención de darle un giro a la tabla y colocarse al frente del campeonato. Con una victoria, los de Hansi Flick no solo recortarían distancia, sino que asumirían el liderato de la competencia.
PO: Thibaut Courtois – Guardameta de gran presencia y reflejos notables. Su dominio del área, capacidad para responder en situaciones de presión y precisión al jugar con los pies lo convierten en un pilar defensivo indispensable.
LD: Federico Valverde – Futbolista de energía inagotable y gran despliegue físico. Su versatilidad le permite cumplir funciones defensivas y ofensivas, destacando por su potencia en los remates y rapidez en las transiciones.
DFC: Éder Militão – Central firme y veloz, con gran capacidad para anticiparse y ganar duelos individuales. Su fortaleza física y confianza al salir con el balón lo hacen un elemento clave en la zaga.
DFC: Raúl Asencio – Defensor joven con carácter y temple. Seguro en la marca, fuerte en el juego aéreo y con buena lectura para cortar avances o lanzar pases verticales.
LI: Álvaro Carreras – Lateral de perfil ofensivo y constante recorrido. Su movilidad y capacidad para adaptarse a distintas situaciones lo vuelven un recurso valioso por la banda izquierda.
MCD: Aurélien Tchouaméni – Mediocentro de gran fortaleza y sentido táctico. Dueño del equilibrio en la mitad del campo, destaca por sus coberturas, recuperación del balón y precisión en los desplazamientos largos.
MC: Dani Ceballos – Volante técnico y creativo, con excelente control y lectura del juego. Su capacidad para filtrar balones y mantener la posesión le da fluidez al mediocampo.
MC: Jude Bellingham – Mediocampista todoterreno y con instinto goleador. Su potencia, visión y llegada al área rival lo convierten en una amenaza constante desde la segunda línea.
MD: Arda Güler – Jugador talentoso y de gran imaginación. Sus regates, disparos curvados y precisión en los pases hacen de él un generador de peligro en cada acción ofensiva.
MI: Vinícius Júnior – Extremo veloz, impredecible y desequilibrante. Capaz de superar rivales con facilidad, combina técnica y rapidez para crear y finalizar jugadas con gran efectividad.
DC: Kylian Mbappé – Delantero explosivo y decisivo. Su aceleración, instinto goleador y habilidad para moverse entre líneas lo consolidan como uno de los atacantes más temibles del mundo.
En esta edición del clásico entre Real Madrid y Barcelona, todo indica que ambos conjuntos apostarán por planteamientos muy semejantes. Cuando los dos equipos presentan estructuras tácticas casi idénticas, el enfrentamiento suele tornarse cerrado y táctico, con pocas oportunidades claras y una exigencia máxima en cada jugada. Bajo esas condiciones, el desenlace acostumbra resolverse por un margen mínimo o incluso quedar igualado en el marcador.
Así se verá la formación del FC Barcelona (4-2-3-1)
Portero: Wojciech Szczęsny
Defensas: Balde, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde
Centrocampistas: Pedri y De Jong
Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Dro Fernández, Fermín
Delantero: Marcus Rashford
