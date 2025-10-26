El próximo domingo 26 de octubre, el histórico Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para albergar otro capítulo del eterno enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona. El conjunto merengue llega como puntero de LaLiga con 24 unidades, seguido muy de cerca por el cuadro blaugrana, que suma 22 puntos y busca arrebatarle la cima.

Por su parte, el Barcelona saldrá con la intención de darle un giro a la tabla y colocarse al frente del campeonato. Con una victoria, los de Hansi Flick no solo recortarían distancia, sino que asumirían el liderato de la competencia.

⌛️ On October 26th 2024, Real Madrid's unbeaten LaLiga run was ended by Barcelona in the game that would have seen them equal Barcelona's record 43-game unbeaten LaLiga run 😳😶



On October 26th 2025, they meet again 🤩 pic.twitter.com/4KKmsjB4UL — OneFootball (@OneFootball) October 23, 2025

La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al FC Barcelona

PO: Thibaut Courtois – Guardameta de gran presencia y reflejos notables. Su dominio del área, capacidad para responder en situaciones de presión y precisión al jugar con los pies lo convierten en un pilar defensivo indispensable.

LD: Federico Valverde – Futbolista de energía inagotable y gran despliegue físico. Su versatilidad le permite cumplir funciones defensivas y ofensivas, destacando por su potencia en los remates y rapidez en las transiciones.

DFC: Éder Militão – Central firme y veloz, con gran capacidad para anticiparse y ganar duelos individuales. Su fortaleza física y confianza al salir con el balón lo hacen un elemento clave en la zaga.

DFC: Raúl Asencio – Defensor joven con carácter y temple. Seguro en la marca, fuerte en el juego aéreo y con buena lectura para cortar avances o lanzar pases verticales.

LI: Álvaro Carreras – Lateral de perfil ofensivo y constante recorrido. Su movilidad y capacidad para adaptarse a distintas situaciones lo vuelven un recurso valioso por la banda izquierda.

MCD: Aurélien Tchouaméni – Mediocentro de gran fortaleza y sentido táctico. Dueño del equilibrio en la mitad del campo, destaca por sus coberturas, recuperación del balón y precisión en los desplazamientos largos.

MC: Dani Ceballos – Volante técnico y creativo, con excelente control y lectura del juego. Su capacidad para filtrar balones y mantener la posesión le da fluidez al mediocampo.

MC: Jude Bellingham – Mediocampista todoterreno y con instinto goleador. Su potencia, visión y llegada al área rival lo convierten en una amenaza constante desde la segunda línea.

MD: Arda Güler – Jugador talentoso y de gran imaginación. Sus regates, disparos curvados y precisión en los pases hacen de él un generador de peligro en cada acción ofensiva.

MI: Vinícius Júnior – Extremo veloz, impredecible y desequilibrante. Capaz de superar rivales con facilidad, combina técnica y rapidez para crear y finalizar jugadas con gran efectividad.

DC: Kylian Mbappé – Delantero explosivo y decisivo. Su aceleración, instinto goleador y habilidad para moverse entre líneas lo consolidan como uno de los atacantes más temibles del mundo.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni y Dani Ceballos

Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinícius Júnior y Jude Bellingham

Delantero: Kylian Mbappé

En esta edición del clásico entre Real Madrid y Barcelona, todo indica que ambos conjuntos apostarán por planteamientos muy semejantes. Cuando los dos equipos presentan estructuras tácticas casi idénticas, el enfrentamiento suele tornarse cerrado y táctico, con pocas oportunidades claras y una exigencia máxima en cada jugada. Bajo esas condiciones, el desenlace acostumbra resolverse por un margen mínimo o incluso quedar igualado en el marcador.

Así se verá la formación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Balde, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri y De Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Dro Fernández, Fermín

Delantero: Marcus Rashford