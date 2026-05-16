La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Sevilla

It's showtime! LaLiga está llegando a su fin y la fecha 37 enfrentará al Sevilla y el Real Madrid en un momento complicado para los dos equipos. Los dirigidos por Luis García Plaza están en el puesto 12 de la tabla y, aun así, tienen chances de descender debido a que la diferencia entre el puesto 8, de clasificación a la Europa League, y el 18, zona de descenso, es de solamente seis puntos.

Por su parte, el Merengue perdió el torneo local contra el Barcelona. Lo positivo es que está clasificado a la próxima Champions League, lo cual representa un alivio puertas adentro, aunque los problemas de vestuario se exacerban y la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores parece romperse cada día un poco más.

La posible alineación del Real Madrid

Eduardo Camavigna, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - El partido contra el Real Oviedo le sirvió un poco para seguir su camino de recuperación. No tuvo muchas intervenciones salvo las del final del segundo tiempo. La presencia del belga bajo los tres palos ya le cambia el humor al equipo, para bien, por lo que es importante para el DT que esté desde el inicio.

LD: Trent Alexander-Arnold - Se entiende muy bien con los delanteros y, a raiz de ello, vive buscando diagonales imposibles para Vinícius Jr. o Kylian Mbappé. Si esos envíos llegan a destino, cambia el partido merengue.

DFC: Antonio Rüdiger - Disfruta más de los partidos díficiles que de los tranquilos. A veces juega al límite de la expulsión y aun así Arbeloa lo necesita desde el arranque porque le da una presencia muy necesaria a la defensa.

DFC: Raúl Asencio - Tiene una manera distintiva de defender. No da la impresión de ser un jugador rápido que puede alcanzar a los delanteros rivales, sin embargo de alguna manera llega, y salva al equipo. Pudo recuperar minutos en el equipo y se nota.

LI: Fran García - No jugó contra el Real Oviedo para que Carreras volviera a estar presente. En el Clásico fue titular y su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. Arbeloa podría darle una segunda oportunidad en un partido donde el Madrid no tiene nada que perder.

MC: Eduardo Camavinga - No la está pasando bien. El mediocampista se quedó afuera de la lista de Francia para el Mundial y tampoco encuentra regularidad en el Merengue. Arbeloa todavía apuesta por él porque su estilo de juego le cambia la cara al equipo.

MC: Aurélien Tchouaméni - El guardaespaldas del equipo. Sigue revolucionado por el encontronazo con Federico Valverde pero, cuando entra al campo de juego, intenta despojarse de todos los conflictos. Se nota porque se convierte, rápidamente, en el eje delmediocampo.

MC: Jude Bellingham - Mucho acelere en su juego. No tuvo la mejor temporada, mucho menos enamoró del todo, aunque con el gol ante el Oviedo ya suma cinco tantos en LaLiga 2025/26.

ED: Brahim Díaz - Está muy bien. Fue el mejor contra el Barcelona y estuvo sólido el miércoles. Está muy despierto y participativo con todo el equipo. Le dio la asistencia a Gonzalo para el primer gol del Madrid contra el Oviedo.

DC: Vinícius Jr. - No está brillando como alguna vez supo hacerlo, aunque conserva algo que le da un diferencial. No es el mejor recuperando la pelota y lo compensa convirtiéndose en un jugador casi imposible de frenar cuando ataca.

DC: Kylian Mbappé - Podría no arrancar desde el inicio porque, puertas adentro, aparenta correr desde atrás en la consideración ofensiva de Arbeloa. El tema es que su rendimiento sigue siendo útil para ambas partes y no sorprendería verlo titular en el viaje a Sevilla. El miércoles recibió silbidos durante gran parte del partido y se notó incómodo con la situación.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fran García, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham

Delanteros: Vinícius Jr, Kylian Mbappé, Brahim

Así se vería la formación del Sevilla (4-4-2)

Akor Adams, Sevilla | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Odysseas Vlachodimos

Defensas: Gabriel Suazo, Kike Salas, César Azpilicueta, José Ángel Carmona

Mediocampistas: Dodi Lukebakio, Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Rubén Vargas

Delanteros: Neal Maupay, Akor Adams