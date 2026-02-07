La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Valencia

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo la Jornada 23 de LaLiga. Desde el Mestalla se enfrentarán el Valencia y el Real Madrid.

Los locales con el objetivo de sumar unidades para alejarse de los puestos del descenso; mientras que, el conjunto blanco sigue acechando la cima que posee el FC Barcelona con la diferencia de un punto.

Cabe mencionar que, la alineación titular podría tener varias modificaciones sobre la hora debido a las posibles recuperaciones de jugadores que tenga el equipo previo a la convocatoria ya que Trent, Carvajal, Mendy y Rüdiger, amenazan con regresar.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro naranjero para este compromiso programado a las 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México) y 19:00 horas (España).

La posible alineación del Real Madrid vs Valencia para la Jornada 23 de LaLiga

Bellingham (lesión) y Vinicius Jr (sanción) se perderán el juego en el Mestalla | Quality Sport Images/GettyImages

PO: Thibaut Courtois - Una muralla con reflejos elite, atajadas acrobáticas, gran comando del área y salida con balón. Uno de los mejores porteros del mundo, seguro en 1v1.

LD: Federico Valverde - Versátil y explosivo, gran ritmo, potencia física, disparo lejano y balones largos. Incansable en transiciones, vertical y con enorme tasa de trabajo.

DFC: Raúl Asencio - Rápido, fuerte en duelos aéreos y 1v1, buena lectura y agresivo. Promesa con mentalidad de líder, mejora en salida de balón y pases largos.

DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.

LI: Eduardo Camavinga - El jugador francés es uno de los jugadores más versátiles del equipo: puede jugar como pivote, interior o incluso como lateral izquierdo. De la mano de Álvaro Arbeloa se ha ganado la titularidad como lateral izquierdo sobre Álvaro Carreras.

MD: Franco Mastantuono - El argentino es versátil, golpeo elite, inteligencia táctica, presión alta y trabajo sin balón. Joven promesa con fuego competitivo y salida ofensiva.

MC: Arda Güler - El jugador turco es creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.

MI: Brahim Díaz - Esta temporada ha tenido minutos limitados sobre todo por su participación en la Copa África de Naciones (AFCON 2025). Es un jugador de banquillo muy útil: regate, visión y gol en momentos puntuales. Aunque ante la lesión de Bellingham sería titular.

DC: Kylian Mbappé - El goleador francés cuenta con una velocidad explosiva, regate imparable, finalización clínica y asistencias. Uno de los mejores del planeta, goleador letal y versátil en flancos. Es el líder de goleo en España con 22 goles en 22 jornadas.

DC: Rodrygo - El plurifuncional brasileño muy valorado por su calidad técnica, velocidad y versatilidad, aunque se ha mantenido por detrás de Mbappé y Vinícius, a veces rota o juega en banda. Este fin de semana sería titular ante la sanción (acumuló cinco tarjetas amarillas) de Vinícius Jr.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga

Centrocampistas: Franco Mastantuono, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz.

Delanteros: Rodrygo, Kylian Mbappé.

Así se vería la formación del Valencia (4-4-2)

Portero: Stole Dimitrievski.

Defensas: Dimitri Foulquier, Eray Cömert, José Copete, José Luis Gayà.

Centrocampistas: Luiis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Arnaut Danju.

Delanteros: Hugo Duro y Lucas Beltrán.