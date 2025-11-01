La posible alineación titular del Real Madrid vs Valencia

El Real Madrid se mantiene en la punta de LaLiga con 27 puntos, luego de haber vencido 2-1 al Barcelona en El Clásico, gracias al francés Kylian Mbappé y al británico Jude Bellingham, sacando una ventaja de cinco puntos sobre los culés. Y ahora, la vista de los merengues está puesta en el Valencia, al cual recibirán este sábado 1 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los Chés son antepenúltimos de la clasificación con apenas nueve unidades, sin embargo, los locales no se pueden confiar porque la última vez que los Murciélagos visitaron la Casa Blanca se llevaron la victoria al imponerse 1-2 gracias a las dianas del franco-guineano Mouctar Diakhaby y Hugo Duro, mientras el brasileño Vinicis Junior descontó por la casa.



El equipo de Xabi Alonso no contará ya con el capitán Dani Carvajal, quien fue operado de la rodilla derecha y podría volver hasta inicios del 2026. Con su baja, el inglés Trent Alexander-Arnold ya estaría listo para ser el lateral derecho, pero el trabajo del uruguayo Federico Valverde en dicha posición ha sido muy bueno. Otro que ya está listo para reaparecer es el francés Ferland Mendy, quien incluso tuvo presencia en el banquillo durante El Clásico.

Finalmente, el cancerbero ucraniano Andriy Lunin no podrá alentar a sus compañeros desde la banca porque fue expulsado en El Clásico al intentar detener un conato de bronca entre Ferran Torres y Vinicius.

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL REAL MADRID

Portero: Thibaut Courtois – El belga es toda una muralla y garantía. Cuando los problemas se avecinan normalmente se encarga de calmar las aguas con sus extraordinarias atajadas.

Defensa: Éder Militao – Afortunadamente para el brasileño, únicamente recibió el cartón preventivo tras la trifulca del Clásico. Con su fortaleza física y buena velocidad es difícil superarlo.

Defensa: Dean Huijsen – El neerlandés podría repetir, pues no tuvo un mal trabajo frente a los culés. Tras haber estado lesionado podría ser importante que vaya retomando mayor ritmo.

Lateral izquierdo: Álvaro Carreras – Pese a que Ferland Mendy ya está a disposición del cuerpo técnico, es posible que se siga guardando al francés un poco más para no arriesgarlo a una recaída. El zurdo aparecería de nuevo.

Lateral derecho: Federico Valverde – Aun cuando Trent Alexander-Arnold ya está listo para el ruedo, a Xabi Alonso le ha gustado cómo funciona el uruguayo en la banda derecha. Seguro se mantendrá en dicha posición.

Pivote: Aurélien Tchouaméni – El francés está convertido en el elemento encargado de la completa recuperación del esférico para comenzar a dar salida. Ha estado presente en los diez partidos de la temporada volviéndose un inamovible.

Mediocentro: Arda Güler – El turco ha recibido la confianza del estratega para manifestarse a pesar de su corta edad. Gracias a ello, ha disputado todos los duelos y ha respondido bien aportando tres goles y cuatro asistencias.

Mediocentro: Jude Bellingham – El británico es el músculo del mediocampo, ya que puede abarcar gran parte combinando defensiva y ataque. Con su visión de juego y buena pegada puede cambiar el rumbo del duelo.

Extremo izquierdo: Vinicius Junior – A pesar de la polémica que desató por su berrinche al salir de cambio, el brasileño ya pidió disculpas y podría ser el encargado de causar daño por izquierda, siempre y cuando no haya represalías del cuerpo técnico, que podría dar minutos a alguien más.

Extremo derecho: Franco Mastantuono – Según reportes, Xabi Alonso habló con el argentino tras El Clásico para informarle que vería minutos en el siguiente compromiso, por lo que es viable que vaya de inicio o releve a Rodrygo Goes.

Delantero: Kylian Mbappé – El francés pudo convertirle al Barcelona la pasada jornada, algo que le encenderá los ánimos en los siguientes choques del calendario. Lleva once goles en diez partidos, no hay duda que está encendido.

Así se vería la posible alineación del Real Madrid (4-3-3):



Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militao, Dean Huijsen, Federico Valverde

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham

Delanteros: Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Franco Mastantuono

Suplentes: Raúl Asencio, Fran García, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Fran González, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Endrick Moreira, Gonzalo García

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL VALENCIA (3-4-3)

Portero: Stole Dimitrievski

Defensas: Alex Panch, Eray Cömert, Rubén Iranzo

Mediocampistas: Javier Guerra, Baptiste Santamaría, Jesús Vázquez, David Otorbi

Delanteros: André Almeida, Dani Raba, Hugo Duro

Suplentes: Marc Jurado, Arnaut Danjuma, Lucas Nuñez, Diego López, Luis Rioja, César Tárrega, Mario Domínguez, Thierry Correia, Pepelu Vayá, Jonathan Copete, Cristian Rivero