La posible fecha de regreso de Alexander Isak con el Liverpool

El Liverpool sumó tres victorias consecutivas entre todas las competiciones, a raíz del 1-2 con el que salió airoso del campo del Tottenham Hotspur, de la manos de la dupla delantera formada por Alexander Isak y Hugo Ekitike.

Si bien el primer gol de los Reds, en la pierna izquierda del sueco, su segundo en la Premier League desde su fichaje por 145 millones de euros procedente del Newcastle, resultó una grata sorpresa tanto para la afición como para el entrenador Arne Slot, las consecuencias rápidamente opacaron el momento.

Al abrir el marcador, Isak cayó lesionado tras una entrada de Micky van de Ven, requiriendo varios minutos de asistencia en el césped previo a verse obligado a retirarse, dejando su lugar a Jeremie Frimpong.

Alexander Isak scored to give Liverpool the lead but got injured in the process and was subbed off. pic.twitter.com/20QdUl1vxj — ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2025

Con el Liverpool finalmente encontrando su ritmo, después de un comienzo de temporada difícil y el nórdico empezando a mostrar señales de mejora, la noticia de una posible lesión supone un duro golpe tanto para Slot como para la fanaticada del tradicional club de Anfield Road.

Aunque el cuadro red aún no ha revelado los detalles exactos del problema físico, es evidente que el ex Real Sociedad y Newcastle se ha lastimado la pierna; sin embargo y según Sky Sports, los informes médicos sugieren que el estado del jerárquico atacante podría no ser tan grave.

“No tengo noticias suyas, pero si un jugador marca, se lesiona y no vuelve al campo ni intenta recuperarse, normalmente no es bueno”, dijo en conferencia de prensa Arne Slot. “Pero no puedo decir nada más, es sólo una corazonada. No hay nada médico que decir al respecto”.

En definitiva, la duración de la baja de Isak depende completamente de la gravedad de su lesión.

En el mejor de los casos, siendo un esguince de tobillo leve, podría estar de baja entre 2 y 6 semanas; mientras que de ser un esguince más grave significaría una ausencia de ocho a 10 semanas. Por último, si el ariete de 26 años sufre una rotura del ligamento cruzado anterior estaría fuera hasta nueve meses.