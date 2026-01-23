La postura de Kroos sobre los abucheos de la afición del Real Madrid a Vinícius Jr.

Toni Kroos desestimó el reciente malestar de los aficionados del Real Madrid contra Vinicius Junior con una frase contraria a la intuición.

"Un jugador que no ha sido abucheado en el Bernabéu no es un gran jugador". La afición madrileña estuvo efusiva durante la ajustada victoria del fin de semana pasado sobre el Levante, que lucha por evitar el descenso. Los abucheos fueron prolíficos, pero Vinicius Jr. recibió más críticas que la mayoría.

El delantero brasileño se mostró en desacuerdo con este trato. Tras participar en cuatro de los seis goles del Madrid en la goleada al Mónaco en la Champions League, Vinicius Jr. salió a defenderse tras unos días "muy duros". "Siempre estoy en el punto de mira, y no quiero estar ahí por lo que pasa fuera del campo; quiero estar ahí por lo que hago dentro y por todo lo que he hecho por este club".

Jude Bellingham celebró con intensidad el trato recibido por la afición, mientras que Kylian Mbappé defendió con vehemencia a su compañero. El delantero francés no criticó específicamente el descontento de la afición madridista con el equipo, pero argumentó: "Si van a abuchear, que sea a toda la plantilla. No hay que señalar a un solo jugador. Estamos jugando mal como equipo y tenemos el carácter para cambiar esto en el campo".

Kroos tuvo una postura aún más extrema, insistiendo en que Vinicius Jr. debería considerar su atención negativa como un claro respaldo a su prestigio en el fútbol. "Rara vez critican a los jugadores más pequeños", señaló en su podcast Einfach mal Luppen .

“Se podría decir que este es el Real Madrid , probablemente no en su mejor momento. Pero describe bastante bien lo que significa estar aquí, fichar aquí”, dijo Kroos sobre los altos estándares de la afición del club.

No es que Kroos aceptara esto como el mejor método, sino simplemente el más común. "Si ya te abuchean antes del partido, no facilita conseguir lo que el club y todos quieren: ganar y jugar bien", insistió. "Es la situación actual, que no es buena, y la única salida es con resultados, actitud y juego. Todos lo hemos vivido".

El lado positivo de tanto mal resultado

Real Madrid Legends v Borussia Legends - Corazon Classic Match 2025 | Diego Souto/GettyImages

Si bien Vinicius Jr. no ha merecido el trato singular que ha recibido, la reacción negativa de la afición madridista contra el equipo en su conjunto no ha sido inesperada. Tres días antes de caer en el Bernabéu entre abucheos, el Madrid se confabuló para perder 3-2 ante el Albacete, un equipo de segunda división en apuros.

Kroos también tiene experiencia en una histórica sorpresa en la Copa. El alemán salió desde el banquillo durante la derrota por 2-1 ante el Alcoyano de tercera división en el invierno de 2021. En cualquier caso, el Madrid ganaría La Liga.

"También me eliminó de la Copa del Rey un equipo de tercera división", recordó Kroos. "Las cosas no siempre son perfectas ahora, pero incluso esa generación dorada pasó por momentos difíciles"., sentenció, dejando un gran hilo de esperanzas.

