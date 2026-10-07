La postura de la dirigencia de Monterrey sobre la continuidad de Matías Almeyda

Monterrey tiene definida su postura respecto al futuro de Matías Almeyda y, salvo un cambio drástico en la plantación, el entrenador argentino continuará al frente del primer equipo. La directiva de Rayados pretende darle estabilidad al proyecto y evitar que los resultados inmediatos marquen el camino a seguir.

La confianza depositada en Almeyda contempla incluso un escenario en el que Monterrey termine la temporada sin conquistar el título de la Liga MX. La ausencia de un campeonato no representaría, por sí misma, una razón para cortar el ciclo. La meta es permitir a Matías trabajar y desarrollar el proyecto.

PROYECTO A LARGO PLAZO 💙🤠



Monterrey toma postura sobre Matías Almeyda antes de la Liguilla.



➡️ mediotiempo informa que desde la Pandilla tienen claro que en la gestión del 'Pelado' habrá PACIENCIA. Le darán tiempo y lo mantendrán así no clasifique o no consiga el título. pic.twitter.com/iOp0TVwn2z — Futbol Total (@futboltotal) October 6, 2026

El panorama tampoco cambiaría necesariamente si Rayados no logra cumplir con sus objetivos durante la fase regular. Monterrey atraviesa actualmente dificultades importantes para instalarse en los puestos que conceden acceso a la liguilla, situación que ha incrementado la presión alrededor del equipo.

Sin embargo, la directiva regia pretende separar el análisis del proyecto de los resultados obtenidos exclusivamente durante este torneo. Almeyda llegó a tomar un equipo roto y se entiende que lo justo es darle tiempo al técnico de recomponer el camino, algo que no ha de pasar de la noche a la mañana.

Atlante v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Esta postura también supone un cambio importante frente a la exigencia que tradicionalmente rodea a Monterrey debido al potencial económico y deportivo de su plantilla. El objetivo sigue siendo sumar títulos, pero se entiende que hay que extender el lazo un poco más para conseguirlo.

Almeyda tendrá así respald para continuar construyendo el proyecto, aunque la situación deportiva obliga al equipo a reaccionar cuanto antes. Monterrey está urgido de regularidad para darle tener de nueva cuenta el voto de confianza de su afición.

La prioridad inmediata estará en corregir el rumbo y asegurar un lugar en la liguilla, pero el futuro del banquillo no dependerá exclusivamente de conseguirlo. Matías por ende podrá trabajar con tranquilidad, aunque, en medio de la autoexigencia que el argentino suele tener.