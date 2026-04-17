La predicción de la Inteligencia Artificial para el América vs Toluca

Uno de los partidos más importantes del Clausura 2026 se juega este sábado 18 de abril, el América contra Toluca en el Estadio Banorte Azteca, correspondiente a la Jornada 15, duelo esencial para las aspiraciones de las Águilas, que quieren entrar a la Liguilla, por lo que deben salir a ganar o podrían complicarse la vida.

El brasileño Raphael Veiga lamenta la eliminación del Ave | Jam Media/GettyImages

Quizá el ánimo de los jugadores esté por los suelos por lo vivido en la Copa Campeones CONCACAF, donde fueron eliminados por el Nashville SC, siendo la primera vez que un equipo de la MLS gana en el Coloso de Santa Úrsula. Pese a este rotundo fracaso, el técnico brasileño André Jardine no puede darse el lujo de quedarse fuera de la Fiesta Grande o seguirá agotando sus opciones para mantenerse al frente del club aun cuando hace poco fue tricampeón de la Liga MX.



Los Diablos Rojos serán un rival duro de derrotar, ya que también vieron actividad entre semana en la Concachampions, pero ellos sí lograron el pase a semifinales al golear 0-3 al LA Galaxy (2-7 global), aparte solamente han sufrido una derrota en todo el campeonato y fue sorpresivamente ante el Querétaro. El técnico argentino Antonio Mohamed sabe de la importancia del duelo, pues son quintos de la clasificación con 27 unidades y aún puede alcanzar la cima.

¿Cuál es la predicción de la IA para el América vs Toluca?

Al consultar a la Inteligencia Artificial de Google Gemini, esta se inclina del lado de los escarlatas basándose en las opiniones de los analistas deportivos y las casas de apuestas, aunque es evidente que al final de cuentas será un enfrentamiento muy peleado entre dos instituciones que tienen una marcada rivalidad.

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los de Coapa no han podido sumar victorias en sus últimos cinco cotejos, sumado a ello, empataron con un Santos Laguna que deambula en el fondo de la tabla, sin olvidar que el mayor problema de los azulcremas es el gol, ya que el colombiano Raúl Zúñiga ni el canterano Patricio Salas han podido ser ese ‘9’ que tanto necesitan. Simplemente, el Ave está entre las cinco peores ofensivas del semestre con 15 anotaciones, pasando por el peor momento en la era Jardine.



Con respecto a los choriceros, cuentan todavía con un goleador como el portugués Paulinho Dias, que no podrá lograr el tetracampeonato de goleo porque se quedó rezagado en este torneo, pero sigue siendo vital en el ataque, además el trabajo colectivo de los escarlatas es muy destacado. Finalmente, podrían darle minutos a Marcel Ruiz, el gran cerebro del mediocampo que finalmente volvió tras su lesión, mas sería muy arriesgado hacerlo, aunque fue su decisión personal.



Pronóstico: América 1-2 Toluca

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA