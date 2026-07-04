La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Brasil vs Noruega de los octavos de final

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 arrojaron algunas sorpresas como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay, además del adiós de Países Bajos al caer en penales contra la aguerrida Marruecos, que en Qatar 2022 quedó en cuarto lugar.

🔥🏆 PASÓ NORUEGA Y JUGARÁ CON BRASIL EN OCTAVOS 🇳🇴🇧🇷



Con una aparición de Haaland sobre el final, los nórdicos eliminaron 2-1 a Costa de Marfil en 16avos.



🗓️ Domingo 5/7

⏰ 17.00

🏟️ Nueva York, Nueva Jersey pic.twitter.com/7wk5SusnhC — Diario Olé (@DiarioOle) June 30, 2026

Por otro lado, como se tenía presupuestado, Brasil dejó en el camino a una Japón que comenzó ganando, pero no pudo aguantar los embates de la tetracampeona que dejó 2-1 la pizarra con un agónico tanto de Gabriel Martinelli en el minuto 90+5 cuando se pensaba que todo se definiría en los tiempos extra. El gol del empate momentáneo lo puso Carlos Casemiro con un sólido cabezazo.



Otra victoria que muchos esperaban era la de Noruega sobre Costa de Marfil, sin embargo, los Vikingos fueron dominados en gran parte del encuentro por los Elefantes, que les plantearon un gran juego, mas no pudieron concretar varias de sus acciones gracias a las intervenciones del guardameta Orjan Nyland. Cuando los marfileños tenían más posibilidades de abrir el marcador, Antonio Nusa llevó a cabo una gran acción individual para poner el 1-0 a favor de los europeos. Amad Diallo volvió la cortesía con una gran jugada similar que ocasionó el empate, no obstante, los noruegos no desaprovecharon sus oportunidades. Oscar Bobb cedió para Patrick Berg y este puso una excelente diagonal para Erling Haaland, quien únicamente conectó con calma para el 2-1 final.



Es ahora cuando Noruega y Brasil se enfrentarán en los octavos de final, un choque de grandes atacantes, ya que los europeos cuentan con la letalidad de Haaland, sumado al olfato goleador de Alexander Sorloth y la peligrosidad de Bobb. Asimismo, los sudamericanos tienen al habilidoso Vinicius Junior, la juventud de Endrick Moreira y la experiencia y veteranía de Neymar Junior.

Gabriel Martinelli celebra con sus compañeros el triunfo agónico sobre Japón | Lars Baron/GettyImages

El duelo está pactado para realizarse este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, siendo ahí donde conoceremos al que avance a los cuartos de final para colocarse entre los ocho mejores combinados del planeta.

¿Cuál es la predicción de la IA para el duelo de Brasil vs Noruega?

Simplemente por jerarquía y el nivel individual que manejan varios de sus jugadores, La Canarinha parte como gran favorita para imponerse a los noruegos y avanzar a los cuartos de final. Además de Vinicius, el técnico italiano Carlo Ancelotti cuenta con los ya mencionados Endrick, Neymar y Gabriel Cunha, aunque no ha tenido el mejor de los desempeños, así como Martinelli y Rayan Vítor, recordando que Raphinha Dias está lesionado, lo mismo que Lucas Paquetá. Sumado a ello, Casemiro ya demostró ser un peligro en el juego aéreo, algo que también domina el capitán Marquinhos Aoás, sin olvidar el trabajo en mediocampo de Bruno Guimaraes. Al final, la pentacampeona cuenta con un trabajo colectivo que puede herir al rival en cualquier instante.



En el caso de los Vikingos, en la última jornada de la Fase de Grupos, donde jugaron sin sus titulares contra Francia, se notó que dependen en gran parte de su figura, Haaland, así como de Sorloth y Bobb, los más peligrosos al frente. Del mismo modo, ante Costa de Marfil los rojos fueron superados en gran parte debido a la velocidad de sus rivales, algo que podría repetirse contra los brasileños, quienes tienen un ritmo más desequilibrante. La apuesta del técnico Stale Solbakken podría ser aguantar los embates para intentar contragolpear buscando que El Androide tenga solamente una oportunidad de cara al arco como ocurrió frente a los marfileños o irse por un plan B, alargar lo más que se pueda para tratar de definir todo desde el manchón penal. Teniendo todo esto en cuenta, el guardameta Nyland está perfilado a ser una figura una vez más.

Noruega logró superar a una peligrosa Costa de Marfil | Lars Baron/GettyImages

El resultado sugerido por la Inteligencia Artificial de Google Gemini es el triunfo 2-1 de Brasil sobre Noruega , arrojando como segunda opción un empate 1-1 para irse a la tanda de penales; finalmente, una tercera opinión es que si La Canarinha marca temprano, podría llevarse un resultado de 3-1.