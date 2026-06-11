La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Estados Unidos vs Paraguay

Estados Unidos abre su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Paraguay en el SoFi Stadium de California, este viernes 12 de junio, en duelo correspondiente al Grupo D, el cual comparten con Australia y Turquía.

Tim Ream fue elegido como el capitán de los Estados Unidos | TIMOTHY A. CLARY/GettyImages

Las Barras y Las Estrellas, encabezadas por Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reyna, Matt Turner, Chris Richards, Joe Scally, Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Timothy Weah, Ricardo Pepi, Folarin Balogun y Tim Ream, querrán hacer pesar su localía sobre los guaraníes, que vuelven a la justa internacional tras no hacerlo desde Sudáfrica 2010.



Con varios de sus futbolistas militando en el continente americano, La Albirroja también tiene algunos elementos en el Viejo Continente como Juan Cáceres (Dynamo Moscú), Omar Alderete (Sunderland), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Julio Enciso (Estrasburgo) y Antonio Sanabria (Cremonese), además cuentan con el máximo goleador de la Fase de Grupos en la actual Copa Libertadores, Álex Arce (Independiente Rivadavia).



Ambas naciones están conscientes que dar el primer ‘campanazo’ aseguraría prácticamente el pase a la siguiente ronda, por lo que difícilmente las veremos escatimar a la hora de salir al ataque. Repasando el historial reciente entre ambas selecciones, el Team USA tiene dominio sobre los paraguayos porque de sus últimos cinco enfrentamientos tres han sido para el bando de los norteamericanos, por dos victorias para los sudamericanos. La última vez que se vieron las caras fue el 15 de noviembre del 2025 para un amistoso, donde Reyna y Balogun pusieron el 2-1, con Arce siendo el encargado de descontar.

Paraguay en su sesión de entrenamiento | DANIEL DUARTE/GettyImages

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial para el Estados Unidos vs Paraguay?

Tal como se comentó, casas de apuestas y expertos le dan el triunfo a los norteamericanos gracias a su condición de local, exponiendo de 42 a 48% las posibilidades de verlos llevarse los tres puntos. El empate tiene un 27% de probabilidades, mientras ver salir exitosos a los guaraníes es del 27 al 31%.



A lo largo de su proceso, el técnico argentino Mauricio Pochettino recibió muchas críticas por su estilo de juego, por no convocar a ciertos jugadores y demás, pero previo al arranque de la Copa del Mundo sus números fueron mejorando. En el caso de La Albirroja, de no ser por el incremento de cupos de la CONMEBOL, hubiera jugado la repesca para poder sellar su pase al quedar en el sexto sitio de la clasificación con 28 puntos, los mismos que hizo Brasil, que quedó quinta.



Tras cuestionar a Gemini de Google, este pronosticó que el Team USA se llevará el triunfo por la mínima diferencia, es decir, no habrá muchos gritos de gol, ya que la segunda opción de marcador podría ser un empate sin anotaciones.

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