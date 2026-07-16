La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido San Luis vs Cruz Azul

Este viernes 17 de julio inicia el camino de Cruz Azul en el Apertura 2025, de la Liga MX. El actual monarca del fútbol mexicano debe visitar al Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera, esperando sacar una victoria y no tener un arranque con la corona abollada.

PRÓXIMO PARTIDO.

🆚 San Luis.

📆 Viernes 17 de julio.

⏰ 19:00 pic.twitter.com/EtWOS1IwdF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 13, 2026

Tanto La Máquina como los Colchoneros Aztecas no hicieron movimientos importantes en sus plantillas, así que prácticamente llegan del mismo modo en cómo se vieron por última vez, es decir, el pasado 7 de marzo cuando los de La Noria golearon 3-0 con tantos del argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño.



Supuestamente, los cementeros habrían cerrado el fichaje de Alan Montes, hermano del seleccionado nacional César Montes, mas no se ha hecho oficial, aun cuando ya habría jugado un duelo de pretemporada. De hecho, la idea del equipo sería juntar a los dos hermanos en la institución. Fuera de ello, no ha habido nuevos rostros, salvo el delantero Juan Calero, hijo del legendario arquero colombiano Miguel Calero, no obstante, tampoco lo han presentado oficialmente.



Del otro lado, los Tuneros sí cambiaron de timonel en la silla técnica, recordando que el español Guillermo Abascal fue cesado el torneo pasado dejando a Raúl Chabrand como interino, al cual se pensaba le darían continuidad, pero no fue así y se apostó por el nacional Diego Mejía, que llegó de dirigir al Atlético Ottawa de Canadá, donde fue campeón de Liga en el 2025.

¡Alan Montes ya viste de celeste! 🚂💙



El nuevo refuerzo cementero luce con orgullo los colores de Cruz Azul.



¡Todo listo para defender la camiseta en el próximo torneo! 🔥 pic.twitter.com/ckE5HxSkyj — HistoriaAzul (@Historia_Azul) July 14, 2026

Su único fichaje ha sido el extremo derecho español Rafael Llorente, llegado desde el Atlético Madrileño de España, no obstante, tiene tres bajas muy sensibles encabezadas por su goleador y actual bicampeón de goleo, el brasileñoJoao Pedro, quien se perderá todo el campeonato debido a una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la pretemporada. A él se suman el extremo derecho mexicano de ascendencia chilena Benjamín Galdames y el defensa central español Juanpe Ramírez, ambos por lesiones en el ligamento colateral medial de la rodilla.

¿Cuál es la predicción de la IA para el duelo entre San Luis y Cruz Azul?

Al consultar a Google Gemini, nos hace saber que las casas de apuestas están de lado de La Máquina, pues tiene una base más sólida que llegó a encontrar su mejor versión bajo el mando del estratega Joel Huiqui, el cual fue renovado justamente tras obtener la décima estrella. No obstante, es sólo muy ligera la ventaja que se le da al actual monarca, sobre todo porque los potosinos suelen sacar ventaja de su propia cancha, sumado a que ninguno de los dos querrá iniciar el semestre con una caída, así que serán sumamente cautelosos apostando más por el tema defensivo.



Al final de cuentas, los celestes llegan con mejores armas, mientras los locales no tendrán a su máximo referente al frente, por lo que todo podría definirse por una simple anotación, la cual podría arribar desde el lado visitante. Una segunda opción es que dividan unidades tras un empate 1-1.



Pronóstico: San Luis 0-1 Cruz Azul

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