La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido México vs República Checa

México ya está calificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de haber logrado dos triunfos en la Fase de Grupos para quedar como puntero del Grupo A. El Tricolor doblegó 2-0 a Sudáfrica en el debut a través de las dianas de Julián Quiñones y Raúl Jiménez y posteriormente, se impuso a Corea del Sur por la mínima de Luis Romo.

Vladimir Coufal, Teboho Mokoena, Tomas Holes | Alex Slitz/GettyImages

Tras jugarse las dos primeras fechas, el Grupo A está liderado por el combinado azteca con seis unidades, con los surcoreanos como segundos al tener tres puntos. En la tercera posición, y gracias a su mejor diferencia de anotaciones, está ubicada la República Checa (-1) con una unidad, la misma que tienen los sudafricanos (-2).



Si bien el cuadro dirigido por Javier Aguirre podría caer ante los checos y los Tigres del Oriente superar a los Bafana Bafana para llegar también a los seis puntos, estos últimos no podrán arrebatarle la cima, ya que el nuevo criterio de desempate es el enfrentamiento directo entre ellos y ya sabemos que los de la CONCACAF fueron los ganadores.



El Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, abrirá sus puertas este miércoles 24 de junio para ver el choque entre México y la antigua Checoslovaquia. Los de la UEFA no tienen margen de error al saber que podrían quedar eliminados de no sacar un resultado positivo, así que seguramente intentarán todos los métodos posibles para hacer daño al anfitrión.

¿Cuál es la predicción del partido México vs Chequia, según la IA?

Con el boleto en mano para la próxima fase, El Tricolor podría relajarse, incluso El Vasco Aguirre podría hacer rotaciones para cuidar a elementos clave pensando en los dieciseisavos, sin embargo, tampoco querrán desilusionar a sus aficionados en suelo capitalino. A pesar de que los aztecas presumen seis puntos, hay que ser realistas, Sudáfrica no mostró mucho ímpetu como lo hiciera en la segunda jornada contra los checos, mientras Corea del Sur no merecía haberse ido con la derrota, ya que dominó gran parte del compromiso, incluso el tanto en contra fue por un error de su guardameta, pero sus delanteros no fueron efectivos ante el arco de Raúl Rangel. Sumado a ello, el tridente ofensivo no generó mucho y en parte se debió a que el mediocampo fue nulificado.

Luis Romo fue el héroe de la segunda fecha | Luke Hales/GettyImages

En el caso de Chequia, ha demostrado que sufre mucho en el tema defensivo porque en su primer cotejo comenzó ganando a los Tigres del Oriente, pero fue remontada. Más adelante, pegó primero a los africanos, pero al haberlo hecho muy temprano, apenas a los seis minutos, cedió bastante el dominio del juego hasta que fue igualada a los 83’ por un penal. Sin dejar de lado que su máximo referente al ataque, Patrick Schick, ha estado muy errático frente a las porterías.



Con estos datos como referencia, la Inteligencia Artificial de Google Gemini arrojó que el resultado más probable es un empate 1-1, aun cuando La Furia Azteca tiene un 43% de probabilidad de ganar contra la igualada que está marcada con 31%. Lo que luce lejano es un ‘Aztecazo’ por parte de los checos, que tienen 26% probabilidades de llevarse el triunfo.

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