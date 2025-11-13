La pretensión económica que puede catapultar a Vinícius fuera del Real Madrid

El futuro de Vinicius Jr. parece estar más lejos que nunca de Madrid, con una renovación trabada por las fuertes peticiones del futbolista brasileño y varios poderes económicos fuertes acechando para quedarse con su ficha.

Según informó el Diario Sport, Vinicius pretende ganar lo mismo que Kylian Mbappé. Esto se traduce en una aplastante cifra de €600.000 a la semana. La directiva del Merengue no aceptó esta solicitud y esto podría ser el quiebre final para que el brasileño se marche de la Casa Blanca en enero.

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22 | Etsuo Hara/GettyImages

Según reportó el sitio Planeta Real Madrid, el Merengue valuó a Vini en 150 millones de euros y varios clubes del fútbol europeo están tras sus pasos. Algunos de ellos serían ingleses, como el Liverpool, Chelsea y Manchester City.

Si bien no es una cifra extremadamente elevada, ya que su cláusula de salida es de 1000 millones, se sabe que llevar a cabo una operación de este importe requiere una ingeniería económica que pocos clubes tienen.

En su momento, el PSG también se había interesado por Vinicius Jr., así como el Al-Hilal del fútbol de Arabia Saudita. En estos dos casos, se sabe que el dinero no es un problema y solamente habría que ver si llegan a un acuerdo con el futbolista y con el Madrid, aunque la voluntad del brasileño de ganar el Balón de Oro a como de lugar podría hacer que su futuro esté en Inglaterra.

Japan v Brazil - International Friendly | Masashi Hara/GettyImages

Con la camiseta del Real Madrid, Vinicius lleva disputados 338 partidos y 111 goles marcados. En la actual campaña jugó 16 encuentros y anotó en cinco oportunidades, todas ellas por LaLiga.

Con la selección de Brasil, empezando a palpitar lo que será su aparición en la Copa del Mundo 2026, lleva jugados 43 partidos con ocho goles, sin títulos en su haber y con una final perdida de Copa América contra Argentina en 2021.

