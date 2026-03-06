La primer baja de Chivas para el mercado de verano

El proceso de reestructuración que vive el Guadalajara bajo la dirección técnica de Gabriel Milito comienza a dejar consecuencias claras dentro del plantel. En medio de la búsqueda por consolidar un estilo definido y renovar jerarquías en el equipo, uno de los futbolistas que ha quedado completamente relegado es el defensor central Miguel Tapias.

El zaguero mexicano atraviesa un semestre prácticamente inexistente dentro de la dinámica deportiva del club. La falta de minutos y de protagonismo lo ha colocado fuera de la rotación habitual del equipo, situación que refleja que el entrenador argentino no lo considera una pieza útil dentro de su sistema táctico.

Las estadísticas reflejan con claridad la magnitud del problema. En lo que va del presente semestre, Miguel Tapias apenas ha disputado ocho minutos oficiales con la camiseta del Guadalajara. Esa cifra lo coloca como uno de los futbolistas con menor participación dentro del primer equipo rojiblanco.

La situación resulta aún más llamativa si se considera el contexto competitivo que atraviesa el plantel. Durante distintas fases del torneo, el equipo ha tenido bajas por lesión o ausencias en la zona defensiva. Sin embargo, incluso en esos momentos Tapias no logró consolidarse como una alternativa dentro de la rotación.

La decisión del cuerpo técnico parece clara: el defensor no encaja dentro de la idea futbolística que busca implementar Gabriel Milito. El entrenador argentino ha priorizado perfiles distintos en la zaga, apostando por futbolistas que se adapten mejor a su sistema de salida, intensidad defensiva y construcción desde el fondo.

En ese escenario, otros jugadores han logrado posicionarse por encima del central dentro de la estructura del equipo. Elementos más jóvenes o con características distintas han encontrado oportunidades en la defensa rojiblanca, mientras Tapias permanece relegado dentro del grupo sin posibilidades reales de competir por un puesto.

El panorama deportivo del defensor apunta hacia una salida inevitable una vez que finalice la temporada. La falta de minutos, sumada a la ausencia de confianza por parte del cuerpo técnico, sugiere que su ciclo en el Guadalajara se encuentra prácticamente cerrado.

Dentro del club se entiende que la prioridad será reorganizar la plantilla de cara al siguiente torneo, y en ese proceso varios futbolistas podrían abandonar la institución. En el caso de Miguel Tapias, su salida luce como una de las decisiones más claras dentro del proyecto de renovación deportiva.

Así, el paso del defensor por Chivas podría terminar sin mayor impacto en la historia reciente del equipo. Tras un semestre marcado por la ausencia de oportunidades y la falta de protagonismo, todo apunta a que el jugador abandonará el club durante el mercado de verano.

