La primera baja de la convocatoria de Rafa Márquez para los amistosos de la selección mexicana

Alan Cervantes queda fuera de la convocatoria de la selección mexicana para la primera concentración de Rafael Márquez como técnico nacional. El contención del América presentó una molestia muscular que le impedirá incorporarse con normalidad a los trabajos del combinado nacional durante la presente fecha FIFA.

El problema físico se produjo durante el clásico nacional frente a Chivas disputado el pasado sábado. Alan comenzó el encuentro como titular, pero no pudo completarlo debido a las molestias que presentó durante el cotejo, situación que terminó obligándolo a salir la cancha antes del silbatazo final.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/5vJNM9xY1k — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 21, 2026

La lesión representa un golpe duro para Cervantes debido a que esta convocatoria significaba su regreso a la selección mexicana después de casi cuatro años de ausencia. El futbolista azulcrema había recibido nuevamente la oportunidad de integrarse al Tricolor para comenzar el nuevo proceso encabezado por Rafael Márquez.

Su última etapa dentro del combinado nacional había quedado considerablemente atrás y su presencia en esta primera convocatoria era a la par el claro ejemplo de su crecimiento dentro del América en lo que del semestre.

Club Leon v Club America - Leagues Cup Third Place Match | Maria Lysaker/GettyImages

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó este lunes que Cervantes causa baja debido a una molestia muscular. De esta manera, el mediocentro permanecerá concentrado en su recuperación y no estará disponible para participar en los primeros entrenamientos de México durante esta nueva etapa posterior al Mundial.

Su lugar será ocupado por otro futbolista del América. Isaías Violante se incorporará desde este lunes a la concentración y a los trabajos del combinado mexicano en el Centro de Alto Rendimiento, adelantando así su integración al grupo respecto al itinerario que originalmente había sido establecido para el atacante.

Violante ya había sido considerado dentro de la convocatoria mexicana, aunque inicialmente tenía previsto incorporarse directamente con el equipo en Nueva Jersey. La baja de Cervantes modificó los planes y provocó que el jugador reporte desde ya con el grupo.