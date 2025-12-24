La prioridad del Liverpool en el mercado de fichajes es una figura del PSG

El mercado de pases no cesa. Los intereses y las posibles negociaciones entre clubes están a la orden del día. Según informes, en esta ocasión el Liverpool está dispuesto a seguir siendo el gran animador del mercado y se interesan por Bradley Barcola, comunicó L’Équipe. Es una alternativa principal para la ventana de enero o el próximo verano, luego del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Arne Slot, que ya ha fichado a Wirtz, Ekitiké, Frimpong y Kerkez, podría ahora avanzar por el atacante del PSG, algo que no es nuevo, ya que también intentaron traerlo para el inicio de esta temporada.

Una comitiva del Liverpool, incluso, voló a París en agosto de este 2025 para sondear el futuro de Barcolá. Por ahora, el PSG no tiene deseos o necesidad de venderle, sin embargo, pueden abrir la puerta al traspaso si es que el mismo extremo francés pide su salida ante la falta de titularidades que está atravesando el futbolista.

Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final | DeFodi Images/GettyImages

Es que después de la explosión del caso Salah, todas las miradas de la prensa se centran en ver quién le podría relevar en banda derecha y el Liverpool todavía no se ha olvidado de uno de sus viejos deseos, como el extremo francés.

Aunque Luis Enrique utilizó a Barcola con frecuencia, su protagonismo se redujo considerablemente. La llegada del georgiano Khvicha Kvaratskhelia por 70 millones relegaron a Barcola al banquillo en los tramos decisivos.

El PSG no tiene intención de facilitar su salida y por lo tanto, el club parisino está dispuesto a negociar desde 100 millones de euros y pareciera ser inflexible para comenzar a negociar ese monto.

Bradley Barcolá, de 23 años de edad, disputó 58 partidos con el París Saint Germain la temporada pasada entre todas las competiciones, superando los 3900 minutos de juego, en los que marcó 21 goles y repartió 18 asistencias.

