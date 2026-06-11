La probabilidad de clasificar de México después de ganar 2-0 vs Sudáfrica según la IA

La selección mexicana de fútbol dominó y celebró la inauguración del Mundial con una victoria contundente 2-0 ante su similar de Sudáfrica. Con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, los dirigidos por Javier Aguirre ahora tienen grandes posibilidades de meterse a la siguiente ronda.

Según la Inteligencia Artificial, después del resultado positivo de los mexicanos, las chances de meterse a los dieciseisavos de final es alta.

El número que entrega la IA, acorde a este resultado, es del 88%. Esto significa que con estos tres puntos ya conseguidos, el segundo lugar, por lo menos, es casi un hecho, a espera de que no se dé una mala sorpresa.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

La selección coanfitrión ahora se concentrará en su siguiente rival de grupo, Corea del Sur, selección a la que se han enfrentado en 19 ocasiones anteriormente, dos de esos duelos precisamente en justas mundialistas.

En el historial la ventaja general es para República de Corea con siete victorias para el combinado azteca, cuatro empates y ocho para los asiáticos. Sin embargo, en el contexto de la Copa del Mundo, el tricolor está invicto ganando los dos compromisos (3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018).

El juego de la Jornada 2 del Grupo A entre ambas selecciones será este jueves 18 de junio a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 (España) desde el Estadio Guadalajara.

Mientras que, el duelo de la Jornada 3 para definir la clasificación final ante la República Checa será el miércoles 24 de junio a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 (España) desde el Estadio Ciudad de México.