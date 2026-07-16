La probable alineación titular de Cruz Azul para el partido vs Atlético San Luis

Cruz Azul comenzará la defensa de su título este viernes 17 de julio cuando visite al Atlético de San Luis en la primera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. El cuadro cementero tienen un dominio marcado ante los Colchoneros: suma seis victorias, dos empates y solamente dos derrotas.

A continuación te contamos cómo saldría el equipo dirigido por Joel Huiqui para su debut en la liga.

La alineación titular de Cruz Azul

Portero: Kevin Mier: Nadie duda de la calidad individual de Kevin Mier, sin embargo, el arquero colombiano se mostró dubitativo en la liguilla y siguió cometiendo errores en momentos importantes. Se espera que Mier vuelva al gran nivel de sus primeros torneos, ahora que bajó la presión tras conseguir el título.

Lateral derecho: Jeremy Márquez: El jugador surgido de las fuerzas básicas del Atlas sorprendió a propios y extraños en la pasada liguilla. Márquez comenzó a tener más minutos tras la llegada de Joel Huiqui al banquillo y hasta jugó como lateral derecho ante la necesidad del club. Lo hizo tan bien que podría adueñarse de la titularidad en este puesto.

Defensa central: Jesús Orozco Chiquete: El 'Chiquete' se perdió buena parte de la temporada pasada por una lesión. Esta situación lo marginó de pelear por un lugar en la selección mexicana para el Mundial 2026. Ahora que se encuentra totalmente recuperado, el central mexicano buscará recuperar su lugar tanto en club como en selección.

Defensa central: Gonzalo Piovi: Durante semanas ha sonado la posibilidad de que Piovi salga de la intitución. El defensa central argentino estaría en el radar de equipos como el Inter Miami. Pase lo que pase, todo apunta a que jugará en la jornada 1 del Apertura 2026. Piovi es un zaguero sólido, con buena salida y que recuperó nivel en la recta final del torneo pasado.

Lateral izquierdo: Omar Campos: Campos es otro de los jugadores que se beneficiaron con la llegada de Joel Huiqui. El lateral vio más minutos una vez que Huiqui mandó a Carlos Rotondi a jugar como extremo. Campos tiene una gran oportunidad por delante, ya que, en caso de tener buenas exhibiciones con Cruz Azul, podría ser llamado en la nueva era del Tri.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: 'Charly' terminó siendo el futbolista más valioso de Cruz Azul en la liguilla del Clausura 2026. El mediocampista surgido de Monterrey fue un gran líder y cerró la temporada con un gran nivel. Parece que el capítulo de Rodríguez con la selección mexicana podría haber llegado a un final, por lo que ahora se enfocará solamente en los cementeros.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Mediocampista central: Andrés Montaño: Esta debe ser la temporada de consolidación de Andrés Montaño. El volante de 24 años tuvo buenas campañas con Mazatlán, pero en la Máquina, a pesar de algunos chispazos, no ha logrado tener continuidad, en buena parte por las lesiones. Podría ser una pieza importante este semestre.

Mediocampista central: José Paradela: Paradela fue un gran fichajes para Cruz Azul. En el Clausura 2026 mostró su valía y sumó seis goles y tres asistencias en 17 partidos de la fase regular. En la liguilla, registró un gol y dos asistencias en seis duelos. Se espera que mantenga su buen nivel esta campaña.

Extremo derecho: Luka Romero: A sus 21 años, Romero ha recorrido la legua. Ha pasado por el Mallorca, la Lazio, el Milan, el Almería y el Deportivo Alavés. El joven mexicoargentino ha tenido destellos con Cruz Azul, pero todavía no es una realidad. Le falta constancia.

Delantero centro: Christian Ebere: El delantero nigeriano de 28 años llegó a Cruz Azul como un fichaje de emergencia el semestre pasado. Prácticamente no contó para Nicolás Larcamón, pero con Huiqui tomó un rol protagónico en el club, sobre todo ante las lesiones de Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez. Sin ser un nueve nominal, Ebere ha demostrado que es un delantero peligroso, aunque no esté en su puesto natural.

Extremo izquierdo: Carlos Rotondi: Rotondi fue el gran héroe de la novena. El futbolista argentino anotó el gol del triunfo ante Pumas en Ciudad Universitaria que le dio el campeonato a la Máquina. Después de ser uno de los elementos más criticados, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición. Liberarlo de tareas defensivas para enfocarlo en el ataque ha sido el mayor acierto de Huiqui.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages



Posible alineación del Cruz Azul contra el San Luis (4-3-3): Kevin Mier, Jeremy Márquez, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño, José Paradela, Luka Romero, Christian Ebere y Carlos Rotondi.

Posible alineación del San Luis contra el Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Sánchez, Miguel García, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Román Torres, Roberto Meráz, Sebastián Pérez Bouquet, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, Rafael Llorente y Santiago Muñoz.

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