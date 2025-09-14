La queja del Real Madrid retrasa decisión sobre el partido del FC Barcelona en Miami

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió posponer la resolución sobre la solicitud presentada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para celebrar en Miami un partido oficial de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal, programado inicialmente para diciembre en el Hard Rock Stadium.

El diario El País señaló que la RFEF había aprobado el plan de juegos de globalización en la categoría dorada española el mes pasado, pero tanto UEFA como FIFA deben dar su visto bueno antes de que el proyecto pueda materializarse, lo que parece una utopía ahora mismo al conocerse que el Real Madrid, puntero actual del campeonato y "eterno rival" de los azulgranas, elevará una queja formal a la propia FIFA debido a considerar que ha sido perjudicado muchas veces por el arbitraje en los torneos domésticos desde, al menos, la temporada pasada.

UEFA have delayed a decision on whether to give their approval to the staging of regular-season league matches outside Europe.



Spain’s La Liga wants to stage December’s fixture between Villarreal and Barcelona in Miami, Florida, while Italy’s Serie A is hopeful of playing… pic.twitter.com/hHAxkcoAQE — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 11, 2025

De hecho, UEFA explicó en un comunicado que analizó las peticiones tanto de la Federación Española como de la Italiana, que también busca organizar encuentros del calendario regular fuera de su territorio, y que ambas son consideradas “asunto de creciente importancia”, motivo por el cual prefiere escuchar a todas las partes interesadas antes de adoptar una decisión definitiva.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido de manera reiterada la internacionalización del campeonato, con Estados Unidos como mercado prioritario; más allá de que sus intentos previos de llevar partidos oficiales al extranjero se han visto frenados por la falta de consenso institucional.

Mientras tanto, el fútbol español vive otra controversia en el ámbito arbitral, después que el Real Madrid anunciara la citada queja ante FIFA, tras vencer a la Real Sociedad este sábado, con un hombre menos debido a la expulsión del joven central Dean Huijsen en el minuto 32. Los blancos ya habían protestado en el curso anterior las decisiones de los colegiados, pero a la Federación Española, previo a no conseguir ninguno de los tres títulos domésticos, los cuales fueron a parar, precisamente, a manos del FC Barcelona.

De esa forma, con la UEFA aplazando la decisión del compromiso de LaLiga y el Madrid trasladando su batalla arbitral a la FIFA, luce complicado que Barça y Villarreal puedan verse las caras en Miami.