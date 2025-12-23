El nombre de André-Pierre Gignac volvió a colocarse en el centro de la conversación continental tras revelarse que Boca Juniors se interesó seriamente en su fichaje. La información salió a la luz por voz de Juan Brunetta, actual compañero del francés, quien confirmó contactos desde Argentina en años recientes, cuando el delantero aún dominaba la Liga MX.

De acuerdo con Brunetta, el acercamiento del conjunto xeneize no fue un simple sondeo informal. Existió una comunicación directa que llegó hasta el entorno del futbolista, aprovechando el contexto internacional de Boca en competiciones sudamericanas y el prestigio que Gignac había ganado como uno de los atacantes más determinantes fuera de Europa.

“El Gordo (Gignac) es muy fanático de Riquelme, él es de Marsella, pero sí es muy fanático de Román; esa se la mandó Riquelme porque creo que habla de vez en cuando con Román”, declaró el mediocampista argentino, dejando en claro la admiración mutua que existe entre ambas figuras del fútbol latino.

Sin embargo, el interés no prosperó. Pese al peso histórico de Boca Juniors y al atractivo que representa disputar la Copa Libertadores, Gignac optó por mantenerse fiel a Tigres. La decisión no fue deportiva ni económica, sino profundamente emocional, vinculada a la identidad que construyó en Monterrey desde su llegada en 2015.

“Me contó una vez que lo llamaron cuando Boca jugaba la Libertadores en 2017-2018, pero la verdad es que él en Tigres es la máxima figura en la historia del club y era muy difícil”, agregó Brunetta, subrayando el estatus de leyenda que el francés alcanzó en la institución universitaria.

En Tigres, Gignac no solo encontró estabilidad, sino un legado imposible de igualar en otro contexto. Goles, títulos, liderazgo y una conexión genuina con la afición lo convirtieron en el rostro de una era dorada. Abandonar ese sitio privilegiado habría significado romper un vínculo que trasciende lo futbolístico.

Paradójicamente, el delantero nunca ocultó su simpatía por Boca Juniors ni su respeto por Juan Román Riquelme, hoy presidente del club argentino. La admiración existe y fue un factor que dio seriedad al acercamiento, pero nunca fue suficiente para superar el sentido de pertenencia construido en Tigres.

