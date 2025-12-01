La razón por la que Armando González sale del 11 titular de Chivas para enfrentar al Cruz Azul

El partido de vuelta entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y la Máquina Celeste de la Cruz Azul, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025, avanza con tensión quirúrgica en el Olímpico Universitario. Después del empate sin emociones en la ida, disputada en el estadio Akron, el Rebaño Sagrado llegó a la Ciudad de México con una sola obligación: ganar. No había margen para especular; el boleto a semifinales dependía de un golpe certero. Y ese golpe podría colocarlos frente a los Diablos Rojos del Toluca en la siguiente fase.

Sin embargo, antes de que rodara el balón, la noche ya traía su propio giro dramático. Chivas anunció una modificación de último minuto en su alineación. Armando “la Hormiga” González, uno de los juveniles más prometedores y pieza clave en el ataque rojiblanco, quedó fuera del 11 inicial debido a una molestia surgida durante el calentamiento. El cambio no estaba en los planes, pero el futbol no pregunta, simplemente exige soluciones rápidas.

🚨 Por molestias musculares durante el calentamiento, Armando González no disputará el partido. Cade Cowell tomará su lugar en el XI inicial. Teun Wilke estará en el banco de suplentes. https://t.co/b7vXgEhZvA — CHIVAS (@Chivas) December 1, 2025

La respuesta fue Cade Cowell. El mexicoamericano, que arrancaría como suplente, recibió la llamada inesperada y asumió el rol sin titubear. Y vaya forma de responder. Apenas al minuto ocho, Cowell firmó el 1-0 que desató la euforia del lado rojiblanco. Un gol con el cual rompe una sequía personal que arrastraba desde el 26 de junio. Un detalle que añade un toque simbólico a la escena: el jugador que no iba a ser titular terminó escribiendo el primer capítulo importante de la noche.

Para mala fortuna de las Chivas, al minuto 13 de la primera mitad, la Máquina Celeste de la Cruz Azul logró el tanto del empate por conducto del 'Toro' Fernández. Con este resultado, el conjunto cementero se estaría clasificando a semifinales, en donde enfrentaría a Tigres UANL.

