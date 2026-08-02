El Barcelona suspendió el próximo amistoso de su gira en Inglaterra luego de que el Preston informara que no podía presentar un plantel del primer equipo para disputar el encuentro previsto a puerta cerrada. Los culés modificaron la planificación de la jornada y reemplazarán el partido por un entrenamiento antes del regreso a España.

El encuentro estaba programado para este lunes en las instalaciones de St George's Park y debía servir como el segundo compromiso del viaje del conjunto dirigido por Hansi Flick en suelo inglés. Finalmente no se jugará debido a la gran cantidad de lesionados que afecta al Preston y que llevó al club británico a plantear la utilización de futbolistas de su filial Sub-21.

Esa propuesta no fue aceptada por el Barça, que entendió que el compromiso ya no ofrecía el nivel competitivo previsto. En consecuencia, el cuerpo técnico modificó el plan del día y realizará una sesión de entrenamiento en lugar del amistoso. También existe la posibilidad de adelantar el vuelo de regreso a la Ciudad Condal.

Tu felicidad es la nuestra, Fermín 🫶 pic.twitter.com/DKqoNZWdhI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 2, 2026

De esta forma, el empate 2-2 contra el Birmingham, con derrota posterior en la tanda de penales, quedó como el único amistoso disputado por los culés durante su estancia en Inglaterra.

La expedición azulgrana cerrará así una semana de trabajo en Staffordshire. El lunes realizará una práctica matinal y luego emprenderá el viaje de vuelta. Según la planificación, Flick concederá descanso durante el martes y el miércoles, antes del regreso a los entrenamientos en Sant Joan Despí con una doble sesión prevista para el jueves y otra práctica el viernes por la mañana.

El siguiente compromiso del Barcelona será el 8 de agosto, cuando participe en un triangular en Italia ante el Udinese y el Nottingham Forest. Después llegará el Trofeo Joan Gamper contra el Al Ahly, encuentro que servirá como presentación del equipo frente a su afición antes del inicio de las competiciones oficiales.

La gira inglesa, de todas formas, dejó noticias positivas para los catalanes ya que Karim Adeyemi sumó sus primeros entrenamientos y minutos con la camiseta azulgrana y Fermín López mostró una evolución favorable durante su recuperación.