La razón por la que João Pedro rechazó al FC Barcelona y al Arsenal para renovar con el Chelsea

João Pedro fue uno de los delanteros que más interés despertó durante el último mercado de fichajes. El FC Barcelona y el Arsenal siguieron de cerca su situación, en un escenario en el que ambos clubes buscaban alternativas para reforzar su ataque. Sin embargo, el brasileño decidió descartar esas posibilidades y continuar su carrera en el Chelsea.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La determinación llegó después de una primera temporada en Londres en la que consiguió aumentar considerablemente su protagonismo. Aunque el equipo atravesó una campaña irregular y terminó décimo en la Premier League 2025/26, el delantero fue elegido como el mejor jugador del conjunto londinense y su rendimiento también lo convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

La confianza en el proyecto del Chelsea

João Pedro explicó que su decisión no estuvo relacionada únicamente con las circunstancias del presente, sino con la confianza que mantiene en el futuro del club. El brasileño considera que todavía tiene objetivos por cumplir en Stamford Bridge y que el entorno que lo rodea es el adecuado para continuar desarrollándose.

🚨🇧🇷 Joao Pedro via LinkedIn explaining why he chose to extend his Chelsea contract.#CFC pic.twitter.com/Beo3NxSSl7 — Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) September 22, 2026

"Creo en hacia dónde va este club, creo en las personas que me rodean y quiero ser parte de lo que viene", explicó al justificar su elección. En esa línea, destacó la importancia de permanecer en un lugar donde continúa aprendiendo, afronta nuevos desafíos y mantiene la motivación por construir algo junto a sus compañeros.

Su postura terminó reflejándose en un nuevo contrato que lo vincula con el Chelsea hasta 2034, pese a que el equipo no disputará competencias europeas durante esta temporada.

Un comienzo que refuerza su apuesta

Los primeros partidos del nuevo ciclo también le dieron argumentos para sostener su elección. Bajo la conducción de Xabi Alonso, Joao comenzó la temporada como una de las piezas principales del ataque y acumula seis participaciones directas en goles en apenas cuatro encuentros del campeonato inglés, con tres tantos y tres asistencias.

Su importancia quedó todavía más expuesta cuando no estuvo disponible: el Chelsea tuvo dificultades para generar peligro durante la derrota frente al Brentford antes del último parón internacional.

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Aun así, mientras el Barcelona y el Arsenal cuentan con proyectos más consolidados, el Chelsea todavía busca encontrar regularidad, especialmente en defensa. Joao Pedro apostó por continuar en un equipo con margen de crecimiento y ahora su rendimiento será una de las claves para comprobar hasta dónde puede llegar ese proyecto.

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