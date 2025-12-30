La razón por la que Moisés Caicedo se perderá el Chelsea vs Manchester City

Una tempranera tarjeta amarilla, recibida apenas a los cuatro minutos del compromiso ante el Bournemouth, dejó al ecuatoriano Moisés Caicedo inhabilitado para el primer partido del año, cuando el Chelsea visite al Manchester City el próximo 4 de enero.

Su ausencia representa un serio contratiempo para el esquema de Enzo Maresca de cara a la visita al equipo dirigido por Pep Guardiola. El volante fue amonestado por una dura entrada y deja a su equipo en una situación complicada para empezar el 2026.

El Chelsea, un equipo que ha sido una montaña rusa en la temporada, comenzó el partido en la quinta posición de la tabla, ya lejos del puntero Arsenal y del segundo lugar, ocupado por el City.

El rendimiento de Caicedo ha sido notable durante la primera mitad de temporada, siendo el mediocampista que le da equilibrio y presencia defensiva al conjunto de Londres. Sin embargo, el equipo de Maresca ha tenido resultados complicados, con apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos antes de enfrentar al Bournemouth, en el último juego del año.

Caicedo fue amonestado ante el Bournemouth | Darren Walsh/GettyImages

En la Champions se ubican en la posición 13, con tres victorias, un empate y dos derrotas. Todavía viven del triunfo que tuvieron en casa ante el Barcelona, pero luego han desperdiciado puntos vitales que le han marginado en la clasifiación.

Caicedo tiene 20 partidos disputados en esta temporada, con cuatro goles anotados, contando los compromisos de Premier League y UEFA Champions League. Su temperamento le jugó una mala pasada al recibir una amarilla que le obligará a ver el partido ante el City desde el banco de suplentes.

Por su parte, el Manchester City llegará a ese partido en un gran momento de forma, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos y con la idea clara de darle caza al Arsenal en la primera posición del torneo.