Moisés Caicedo genera incertidumbre sobre su futuro en medio de vínculos con el Real Madrid

El centrocampista del Chelsea, Moisés Caicedo, anunció esta semana que se ha separado de sus dos agentes.

Esta noticia llega en un momento en el que hay rumores que le atribuyen al Real Madrid el interés por el internacional ecuatoriano, que se encuentra en plena forma. Curiosamente, la última vez que Caicedo gestionó una reestructuración de su representación, esta precedió inmediatamente a un intento de fichaje del Brighton & Hove Albion.

En enero de 2023, el centrocampista, un jugador de gran actividad, fichó a Manuel Sierra y Ali Barat. Tras el cierre del mercado invernal con Caicedo aún en la costa sur, Sierra criticó abiertamente al Brighton por rechazar dos ofertas del Arsenal , lamentando que "esta es una oportunidad que quizá no se repita en la vida".

Eso resultó ser demasiado dramático. Siete meses después, una combinación de Sierra y Barat supervisó el traspaso de Caicedo al Chelsea por 152,6 millones de dólares. Ahora esa relación ha terminado.

Chelsea v Liverpool - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

“La estrella del Chelsea Football Club, Moisés Caicedo, se ha separado y ya no está representado por su ex agente Manuel Sierra de Football Division Worldwide y no está representado por Ali Barat de Epic”, se lee en un comunicado publicado en la cuenta de redes sociales del mediocampista.

“El contrato finalizó el 14 de agosto de 2025 y el jugador ya ha nombrado personas en las que puede confiar”, concluyó el mensaje antes de ser posteriormente eliminado.

¿Qué significa la decisión de Moisés Caicedo para el Chelsea?

La incisiva última línea de la declaración de Caicedo hizo que muchos creyeran que se trataba de una separación infeliz. Sin embargo, se cree que se debe a una expresión incómoda. BBC Sport informa que no existe mala voluntad entre Caicedo y sus antiguos representantes; en cambio, ha optado por dejarse asesorar por su familia sin la supervisión de un agente.

Caicedo ya ha hablado con entusiasmo de sus representantes. Cuando Barat recibió el Premio al Agente Dorado en 2023, el centrocampista dijo con entusiasmo: "Te lo mereces por todo el trabajo que hiciste en 2023 para traerme al Chelsea, haciendo realidad uno de mis sueños de la infancia. Ahora me toca a mí hacer historia en este club. Te quiero".

Habrá que seguir esta historia bien de cerca.