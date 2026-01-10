La razón por la que Ramón Juárez es suplente en el Tijuana vs América

El arranque del Clausura 2026 dejó una señal clara dentro del América: la situación de Ramón Juárez no pasa por una lesión ni por un tema disciplinario, sino por una decisión estrictamente técnica. André Jardine fue contundente con sus elecciones y volvió a enviar un mensaje que ya se venía gestando desde el torneo anterior.

Para el cuerpo técnico, Juárez se ha convertido en la tercera opción en la zaga central. Incluso, antes de que Igor Lichnovsky dejara de formar parte del equipo, su lugar en la rotación era todavía más relegado. Hoy, con el plantel prácticamente completo, Jardine confirmó que el canterano no es prioridad en su esquema defensivo, aun cuando el calendario apenas comienza.

🚨🦅 Para los que me preguntan:



Decisión técnica lo de Ramón Juárez.



Para Jardine es su 3era opción en la Central, antes 4ta por Igor Lichnovsky.



Parece que simplemente no le gusta, hoy, prefirió a Kevin para la LD y Reyes de Central, tal lo adelantado. https://t.co/mYa3g37dAZ — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 10, 2026

Para el compromiso de esta noche entre Tijuana y América, el entrenador optó por alinear como centrales titulares a Sebastián Cáceres e Israel Reyes. La decisión no fue circunstancial. Jardine incluso prefirió mover piezas fuera de su posición natural antes que recurrir a Juárez.

Este panorama abre un escenario inevitable. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la falta de regularidad comienza a ser un problema serio para un defensor que necesita minutos, continuidad y protagonismo. Permanecer como suplente habitual en el América podría frenar su crecimiento, y, sobre todo, afectar sus aspiraciones a nivel selección, poniendo en tela de duda su participación.

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por eso, no suena descabellado que Juárez empiece a escuchar ofertas en las próximas semanas. Equipos que le garanticen mayor participación podrían convertirse en una opción real, especialmente si el cuerpo técnico mantiene la misma jerarquía defensiva.

El Clausura apenas inicia, pero el rol de Ramón Juárez parece definido desde el banquillo. En un plantel que apuesta por variantes y ajustes constantes, su ausencia en la rotación principal podría marcar el inicio de una etapa de decisiones importantes para su futuro inmediato.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA