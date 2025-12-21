Cristiano Ronaldo estaba deseando elogiar a Kylian Mbappé después de que el delantero francés igualara su récord de club de más goles en un año natural: llegó al encuentro del sábado contra el Sevilla necesitando solo un gol más para alcanzar un total de 59 con el Real Madrid en 2025: el récord histórico de Ronaldo y la mayor cantidad de un solo jugador en un año en la historia del club.

Tuvo que esperar hasta el minuto 86 para marcar el importantísimo gol de penalti, y Mbappé dejó clara su alegría. El delantero francés imitó el famoso "siu" de Ronaldo y, tras el partido, dedicó el gol a su ídolo.

Mbappé publicó en redes sociales fotos de su celebración junto con una imagen de un encuentro con Ronaldo durante su infancia, escribiendo: "Cree en tus sueños. Un aplauso para Cristiano". En esta publicación, Ronaldo comentó con un emoji de manos levantadas y otro de fuego, felicitando a Kiki por su logro.

La victoria del sábado por 2-0 alivia un poco la presión sobre el entrenador Xabi Alonso, quien lucha por conservar su puesto tras una serie de actuaciones y resultados decepcionantes. Si bien se han cuestionado la calidad general del Madrid con Alonso, el rendimiento de Mbappé bajo su dirección es indudable. Su penalti marcó el 30º tanto desde la llegada de Alonso este verano, alcanzando esa cifra en tan solo 27 partidos.

De hecho, Alonso ha logrado el mejor promedio goleador de la carrera de Mbappé. Nunca antes había marcado más de un gol por partido con un mismo entrenador. Con su predecesor, Carlo Ancelotti, Mbappé registró la impresionante cifra de 43 goles en 56 partidos, y va camino de eclipsar esa cifra con Alonso.

"Siempre quiere dejar huella, lo cual es genial para sus compañeros. Es un logro histórico; lo felicito por ello y le deseo lo mejor para 2026", reflexionó Alonso.