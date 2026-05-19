La reacción de João Pedro tras quedar fuera de la convocatoria de Brasil: "Intenté dar lo mejor de mí"

Carlo Ancelotti sorprendió a propios y extraños con su convocatoria para el Mundial 2026. El entrenador de la selección de Brasil llamó a Neymar Jr. para afrontar la justa mundialista este verano, pero dejó fuera a algunos elementos como Antony, Thiago Silva, Richarlison o Savinho. La gran sorpresa de la lista fue la ausencia de Joao Pedro, delantero que brilla con el Chelsea, y que parecía tener un lugar en el Scratch Du Oro.

A través de sus redes sociales, el delantero de 24 años, que registró 20 goles y nueve asistencias con los Blues en la temporada 2025/2026, compartió su sentir tras no ser considerado en la lista de Ancelotti.

En su publicación, Joao Pedro se mostró sereno a pesar de perderse el Mundial y señaló que su sueño es representar a la Verdeamarela en el escenario más grande del futbol.

Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Desafortunadamente, no fue posible cumplir este sueño de representar a mi país en un Mundial, pero me mantengo tranquilo y enfocado, como siempre trato de estar Joao Pedro

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Visionhaus/GettyImages

Asimismo, el delantero del Chelsea le deseó buena suerte a sus compañeros y aseguró que se convertirá en un "aficionado más" y apoyará al Scratch Du Oro en el torneo.

Las alegrías y las frustraciones son parte del fútbol. De ahora en adelante, les deseo buena suerte a todos los que están allá y seré solo un aficionado más animando para que traigan el sexto título a casa Joao Pedro

Joao Pedro mandó un mensaje tras quedar fuera de la convocatoria de Brasil | Instagram | joaopedro.oficial

Joao Pedro debutó con la selección mayor de Brasil en noviembre de 2023 y desde entonces ha disputado solamente ocho encuentro.

El futbolista del Chelsea fue convocado por Ancelotti para los duelos ante Francia y Croacia, en marzo y abril de este año, y tuvo minutos en ambos duelos.

¿Brasil echará de menos a este delantero? ¿O su ausencia será anecdótica?