La reacción de Lamine Yamal en redes tras el Clásico ante el Real Madrid

La derrota dominical del FC Barcelona ante el Real Madrid (2-1) sigue dejando consecuencias al margen del engramado. De hecho, uno de los principales señalados fue Lamine Yamal, quien no logró brillar en uno de los partidos más difíciles de su carrera.

El extremo azulgrana, una de las teóricas esperanzas culés para el Clásico, completó una actuación discreta y resultó completamente neutralizado por la defensa blanca, sin poder ganar un sólo duelo individual, ni influir en el desarrollo ofensivo de su equipo.

En efecto, el conjunto entrenado por Hansi Flick fue superado táctica y físicamente por un Madrid que, con esta victoria, amplió a cinco puntos su ventaja en la cima de LaLiga. Pero más allá del resultado deportivo, el esperado desafío dejó momentos de tensión entre jugadores de ambos clubes cuando el árbitro pitó el final.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal has just unfollowed Dani Carvajal on Instagram. pic.twitter.com/LPVGK8SQkt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2025

Es que varios futbolistas merengues se cruzaron con Yamal en pleno césped recordándole que “habla mucho (en los medios de comunicación)". De esa forma, el vigente Balón de Plata reaccionó y protagonizó impases verbales con Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinícius Júnior, los cuales, por momentos, se salieron de control.

La reacción del joven de extracción marroquí no tardó en llegar, al punto que 24 horas después del Clásico, realizó un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales: dejó de seguir en Instagram a Dani Carvajal, con quien mantenía una buena relación desde la pasada Eurocopa 2024, recordando que ambos compartieron vestuario en la selección española campeona del torneo, e incluso protagonizaron una recordada jugada, y posterior celebración, en el debut ante Croacia, cuando el extremo asistió al lateral diestro para su gol.

Asimismo, El Chiringuito reveló que Lamine abandonó el Santiago Bernabéu molesto por el arbitraje y decepcionado a raíz de la actitud de algunos rivales, especialmente Carvajal. En consecuencia, quedará de parte de la Rea Federación Española de Fútbol intentar llamar a la cordura, considerando que restan ocho meses para el Mundial y los dos jugadores son elementales en los esquemas de La Roja, candidata a levantar el título en el mayor certamen de todos.

