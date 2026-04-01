La reacción de Luis de la Fuente a los cánticos racistas en el España vs Egipto: "Han sido intolerables"

En conferencia de prensa después del encuentro que resultó en empate a cero anotaciones entre la selección de España y su similar de Egipto, el seleccionador español, Luis De La Fuente, expresó su sentir sobre los cánticos racistas y xenófobos que se escucharon en el estadio.

😡🎙️De la Fuente denuncia los cánticos racistas que se han oído en el España-Egipto:



❗️"Total y absoluta repulsa, es intolerable" pic.twitter.com/X4vBbvPYOw — Diario SPORT (@sport) March 31, 2026

Repulsa absoluta ante cualquier actitud racista, xenófoba y de falta de respeto. Han sido intolerables. Luis De La Fuente.

Sobre el protocolo antiracista dijo lo siguiente y sus sensaciones tras la ventana internacional dijo lo siguiente:

"He visto que había salido el anuncio en el marcador advirtiendo de un comportamiento de fairplay por parte del público. Y he visto que parte de la afición pitaba a los impresentables. Poco más se puede hacer. El fútbol no es violento, los violentos se aprovechan del fútbol. ¿Qué hay que hacer? Hay que apartar de la sociedad a estos violentos. Cuanto más lejos, mejor", apuntó.

"Hemos cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto, han jugado casi todos los futbolistas, no ha habido lesiones. Y hemos visto lo difícil que es ganar", aseguró.

Los cánticos de la afición española

🔴 La @rfef respondía así en el descanso del España 🇪🇸 🆚 🇪🇬 Egipto, tras los cánticos escuchados de “musulmán el que no bote”, en torno al minuto 2️⃣0️⃣ en Cornellà.



📻 Sigue el partido en #TableroDeportivoRNE con @miguelangmendez y @PerezNoyaJuanma 👉 https://t.co/GWgRdn1Hmn pic.twitter.com/BE77bgvIXH — RNE Deportes (@RNEdeportes) March 31, 2026

Primero durante la ceremonia de los himnos nacionales, el himno nacional de Egipto había sido abucheado y más adelante, los aficionados corearon “Musulmán el que no salte” alrededor del minuto 20, para volver a abuchear más tarde, cuando sonó el silbatazo para el medio tiempo.

A pesar de que se mostró un mensaje en la pantalla y que también fue leído por el locutor del estadio en el RCDE Stadium del Espanyol de Barcelona ordenando a los seguidores que detuviesen los cánticos y gritos prohibidos, no funcionó.

El combinado español se prepara para afrontar la próxima Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos donde se enfrentarán a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H,