La reacción de Luis de la Fuente a los cánticos racistas en el España vs Egipto: "Han sido intolerables"
En conferencia de prensa después del encuentro que resultó en empate a cero anotaciones entre la selección de España y su similar de Egipto, el seleccionador español, Luis De La Fuente, expresó su sentir sobre los cánticos racistas y xenófobos que se escucharon en el estadio.
Repulsa absoluta ante cualquier actitud racista, xenófoba y de falta de respeto. Han sido intolerables.Luis De La Fuente.
Sobre el protocolo antiracista dijo lo siguiente y sus sensaciones tras la ventana internacional dijo lo siguiente:
"He visto que había salido el anuncio en el marcador advirtiendo de un comportamiento de fairplay por parte del público. Y he visto que parte de la afición pitaba a los impresentables. Poco más se puede hacer. El fútbol no es violento, los violentos se aprovechan del fútbol. ¿Qué hay que hacer? Hay que apartar de la sociedad a estos violentos. Cuanto más lejos, mejor", apuntó.
"Hemos cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto, han jugado casi todos los futbolistas, no ha habido lesiones. Y hemos visto lo difícil que es ganar", aseguró.
Los cánticos de la afición española
Primero durante la ceremonia de los himnos nacionales, el himno nacional de Egipto había sido abucheado y más adelante, los aficionados corearon “Musulmán el que no salte” alrededor del minuto 20, para volver a abuchear más tarde, cuando sonó el silbatazo para el medio tiempo.
A pesar de que se mostró un mensaje en la pantalla y que también fue leído por el locutor del estadio en el RCDE Stadium del Espanyol de Barcelona ordenando a los seguidores que detuviesen los cánticos y gritos prohibidos, no funcionó.
El combinado español se prepara para afrontar la próxima Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos donde se enfrentarán a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H,
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.