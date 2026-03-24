Este parón FIFA del mes de marzo será clave para selección mexicana. A la espera de algunos lesionados, es un hecho que Javier Aguirre definirá a sus convocados finales para la Copa del Mundo que está a menos de tres meses de dar inicio.

Para muestra de la relevancia del parón, la calidad de los rivales. Uno de ellos será la selección de Portugal. Si bien es cierto que los lusos no vienen con su máxima estrella, es decir, Cristiano Ronaldo, si son un grupo de alto nivel de competencia, al cual se ha unido una sorpresa de última hora.

¡FELIZ, PERO ENOJADO!😅



Después del empate de Toluca ante Pachuca, Paulinho habló sobre su convocatoria de último momento a la Selección de Portugal



El atacante de los Diablos reveló cómo se enteró y agregó que, a pesar de la noticia, no está muy contento porque no pudieron… pic.twitter.com/WsNfbCyWGk — MedioTiempo (@mediotiempo) March 23, 2026

El hombre en cuestión es Paulinho, la estrella del Toluca quien ha recibido el llamado de Roberto Martínez en calidad de emergencia. El luso se sube al barco como reemplazo de Rafael Leao y Rodrigo Mora, ambos baja de última hora debido a lesiones.

El jugador del Toluca se ha enterado de la noticia el día de ayer por la noche luego del empate de su equipo en campo de Pachuca.

Deportivo Toluca v San Diego FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Manuel Velasquez/GettyImages

Si bien el veterano no estaba conforme con el resultado de su equipo, no pudo esconder su emoción luego de regresar a su selección tras muchos años de ausencia. Además es un punto de su carrera en el cual lo anterior lucía como un imposible.

Llegando al vestidor estaba enojado y mis compañeros no entendían por qué, porque todavía no sabía que estaba convocado, pero estoy muy feliz. Paulinho

El llamado de Paulinho es al final del día un premio a su constancia dentro de la Liga MX. A nivel colectivo, el luso puede presumir ser un bicampeón del fútbol nacional. En cuanto a su rendimiento individual, basta con recordar que se trata del vigente tricampeón de goleo en el país.

También es un reconocimiento para el Toluca. El club firmó en su momento al portugués por una cifra importante y hoy tiene en sus filas a un seleccionado portugués, algo que no es poco decir.