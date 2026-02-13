La reacción de Vinícius Jr al 4-0 del Atlético Madrid al FC Barcelona

La contundente victoria del Atlético de Madrid por 4-0 ante el FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey no dejó indiferente a nadie. El resultado, inesperado por la magnitud y por el rival, se convirtió rápidamente en tema central dentro y fuera de España.

La paliza en el Metropolitano no solo golpeó al equipo catalán, sino que también provocó reacciones en cadena entre hinchas, periodistas y futbolistas. En un duelo que se esperaba parejo, el conjunto de Diego Simeone terminó imponiéndose con una autoridad total, dejando al Barça al borde de una eliminación histórica.

La goleada no tardó en cruzar veredas. Y una de las reacciones más comentadas fue la de Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, quien terminó siendo protagonista inesperado del postpartido.

Según se pudo ver en un clip publicado en TikTok por el portal español Post United, el delantero

se encontraba en un evento promocional, aprovechando los días sin partido del Madrid. Allí, en medio de un ambiente relajado, se cruzó con Ibai Llanos. Fue entonces donde el streamer se le acercó y, según se aprecia en un video que circuló en redes, le susurró al oído el resultado del clásico rival ante el Atlético.

La respuesta fue instantánea: Vinícius abrió los ojos, se quedó visiblemente sorprendido y acompañó la reacción con un gesto de manos que no tardó en replicarse en TikTok y otras plataformas.

Más allá del tono informal del video, la escena alimentó la rivalidad permanente entre el Real Madrid y el Barcelona. Cada tropiezo del Barça es seguido con atención desde la vereda blanca, y la reacción de Vinícius, aunque espontánea, terminó siendo interpretada como una muestra más del clima competitivo que domina al fútbol español.

El momento viral también tuvo un condimento extra: el Real Madrid había quedado eliminado en esta misma edición de la Copa del Rey ante un rival de Segunda División. Por eso, la escena se leyó como una mezcla de sorpresa real y morbo futbolero ante la caída del máximo rival.

Con la vuelta todavía por jugarse, el 4-0 ya dejó imágenes inolvidables. Y entre ellas, la expresión de Vinícius se ganó un lugar inesperado como uno de los “momentos” del postpartido.

