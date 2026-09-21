La reacción de Vucetich luego de la nueva derrota de Tigres

El presente de los Tigres es a todas luces un desastre. Los del norte del país no la han pasado bien dentro, ni fuera de la cancha en lo que va del semestre. Hoy mismo, los de la UANL están fuera de la zona de liguilla, algo que no está a la altura de lo que se espera de su proyecto.

El pasado viernes, los regios fueron derrotados por el peor equipo de la Liga MX, Juárez. Luego de este nuevo tropiezo, el técnico Víctor Manuel Vucetich, no puedo ocultar su malestar para con sus jugadores.

VUCETICH SE CONFIESA TRAS DERROTA DE TIGRES ANTE JUÁREZ



Tigres sufrió una derrota vergonzosa al caer 2-0 ante Juárez, un rival que tenía ocho juegos perdidos al hilo y Víctor Manuel Vucetich se dijo incómodo y molesto por cómo jugaronhttps://t.co/Y73JirAk13 pic.twitter.com/2BwgKTpiOw — MedioTiempo (@mediotiempo) September 19, 2026

Incomodo y molesto por lo que pasó en el terreno de juego, el equipo venía con la idea de ganar, nos vimos en la situación de un penal que no sé si es o no, pero lo marcaron y fallamos muchas opciones de gol. Es lo más incómodo, que generamos y no culminamos. Víctor Manuel Vucetich

Sobre porqué no llegó un delantero de poder pese a las salidas de André Pierre Gignac y Ángel Correa, el técnico agregó:

Se estuvo buscando, me consta, se tuvieron pláticas con diferentes jugadores, pero las circunstancias no se dieron para poder contratar yno se pudo elegir al elemento que quisiéramos, pero Memo Martínez es un gran jugador, es mundialista, es un hombre de calidad, que no se le puede menospreciar y tiene los recursos para estar en cualquier equipo. Víctor Manuel Vucetich

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El técnico cerró hablando sobre la lesión de Romula Zwarg. La misma se dio dio durante el calentamiento previo al encuentro y a la vista de Víctor Manuel, afectó el funcionamiento del equipo sobre el resto del cotejo.

La lesión de Rómulo es en la pantorrilla, el síndrome de la pedrada, le pasó en un movimiento corto para ir a golpear la pelota y puede ser un pequeño desgarre. Víctor Manuel Vucetich

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