La reacción de Vucetich luego de la nueva derrota de Tigres
El presente de los Tigres es a todas luces un desastre. Los del norte del país no la han pasado bien dentro, ni fuera de la cancha en lo que va del semestre. Hoy mismo, los de la UANL están fuera de la zona de liguilla, algo que no está a la altura de lo que se espera de su proyecto.
El pasado viernes, los regios fueron derrotados por el peor equipo de la Liga MX, Juárez. Luego de este nuevo tropiezo, el técnico Víctor Manuel Vucetich, no puedo ocultar su malestar para con sus jugadores.
Incomodo y molesto por lo que pasó en el terreno de juego, el equipo venía con la idea de ganar, nos vimos en la situación de un penal que no sé si es o no, pero lo marcaron y fallamos muchas opciones de gol. Es lo más incómodo, que generamos y no culminamos.Víctor Manuel Vucetich
Sobre porqué no llegó un delantero de poder pese a las salidas de André Pierre Gignac y Ángel Correa, el técnico agregó:
Se estuvo buscando, me consta, se tuvieron pláticas con diferentes jugadores, pero las circunstancias no se dieron para poder contratar yno se pudo elegir al elemento que quisiéramos, pero Memo Martínez es un gran jugador, es mundialista, es un hombre de calidad, que no se le puede menospreciar y tiene los recursos para estar en cualquier equipo.Víctor Manuel Vucetich
El técnico cerró hablando sobre la lesión de Romula Zwarg. La misma se dio dio durante el calentamiento previo al encuentro y a la vista de Víctor Manuel, afectó el funcionamiento del equipo sobre el resto del cotejo.
La lesión de Rómulo es en la pantorrilla, el síndrome de la pedrada, le pasó en un movimiento corto para ir a golpear la pelota y puede ser un pequeño desgarre.Víctor Manuel Vucetich
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.