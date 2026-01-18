La Real Sociedad derrota al Barcelona y le corta racha de 11 triunfos consecutivos

Tras los buenos resultados obtenidos en el arranque de este 2026, comenzó a hablarse de la posibilidad de un récord para Hansi Flick al frente del Futbol Club Barcelona y es que hasta antes del encuentro frente a la Real Sociedad de esta Jornada 20 de LaLiga, ostentaban una marca de 11 triunfos de manera consecutiva.

El estratega alemán se encontraba a seis victorias de alcanzar una marca impuesta por Frank Rijkaard en la temporada 2005/06, cuando ganó en 17 ocasiones, pero no imaginó que llegarían los txuri urdín para quitarle esta posibilidad.

Dicho encuentro disputado en Anoeta tuvo mucha polémica tras dos revisiones del VAR que le quitaron la posibilidad a los blaugranas de irse al frente, siendo la más clara una de Lamine Yamal que batió a Alex Remiro en el minuto 26 del encuentro, misma que fue anulada después de que se considerara que estaba en fuera de lugar tras un supuesto pase de Jules Koundé.

El VAR anula el gol de Lamine Yamal por fuera de juego.#RealSociedadBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2026

Solo unos instantes más tarde llegó el tanto de la Real gracias a Mikel Oyarzabal, el goleador del equipo. Al final del primer tiempo se dio otra polémica por un posible penal, mismo que venía precedido de un fuera de juego también de Lamine.

Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

No fue hasta el minuto 70 que los culés pudieron tener una jugada más de peligro y ahí apareció Marcus Rashford, quien aprovechó un centro desde la banda derecha también del juvenil español, para con un certero remate de cabeza poner el empate momentáneo, sin embargo, 60 segundos más tarde apareció después de una serie de rebotes en el área para tomar la pelota botando y de derecha sacar un disparo machucado que se incrustó en el arco defendido por Joan García.

Fue así como el conjunto de Flick se quedó a seis triunfos de poder alcanzar la cifra antes mencionada y se convirtió en el segundo director técnico con más victorias en la historia del Barcelona.