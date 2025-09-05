La reflexión de Pedri sobre su fallido traspaso al Real Madrid, antes de llegar al FC Barcelona

El centrocampista del Barcelona, ​​Pedri, volvió a hablar de la ocasión en la que fue rechazado por el Real Madrid, cuando el club capitalino decidió, a pesar de su propia pérdida, que no era lo suficientemente bueno para ellos.

Pedri, nacido en Tenerife, dejó su isla natal en 2018 para impulsar su incipiente carrera. Tenía 15 años por aquel entonces y realizó una prueba con el Real Madrid, pero el club lo rechazó.

La estrella adolescente fue recogida por Las Palmas en la vecina isla de Gran Canaria, antes de que Barcelona llegara a un acuerdo para pagar una cantidad inicial de 5 millones de euros (5,8 millones de dólares), a partir de julio de 2020.

Con 16 años, para cumplir 17, Pedri jugó 52 partidos esa primera temporada y alcanzará las 300 apariciones en su carrera con su club y su país en algún momento durante 2025-26.

"Cuando hice la prueba en Valdebebas fue extraño", declaró Pedri a Onda Cero al revivir el fallido traspaso al Real Madrid. "Me dijeron que no estaba a la altura y me fui a casa".

No es la primera vez que Pedri habla de ese momento de las puertas correderas.

En 2022, declaró a la Cadena COPE : "Fui a Valdebebas y no pude entrenar los primeros días porque había nieve en el campo. Entrené tres días. Creo que jugaban un día y me mandaron a entrenar con el filial. Al final, me dijeron que no valía para estar allí y que iban a seguir buscándome".

Añadió: "Ahora estoy donde quiero estar. Al principio, no te gusta que te rechacen en ningún sitio, pero luego te motiva a pensar que si no te quieren, trabajarás ahora para que algo más te llegue en el futuro. No recuerdo quién me rechazó, pero si lo viera, le diría que lo estoy pasando bien en el Barcelona ahora mismo".

Pedri, ganador del Trofeo Kopa en 2021, se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas del mundo. La temporada pasada, jugó un papel fundamental en el triplete nacional del Barcelona, ​​disputando 37 partidos de Liga con el equipo de Hansi Flick.

