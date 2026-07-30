La regla del tope salarial en la MLS y su posible reforma para 2027
La Major League Soccer tiene uno de los sistemas financieros más particulares del fútbol. A diferencia de la mayoría de las ligas europeas, donde cada club puede gastar según sus recursos, la MLS impone un tope salarial para mantener una competencia equilibrada entre sus equipos.
El tope salarial es un límite a la cantidad de dinero que cada club puede destinar a los salarios que cuentan contra el presupuesto de la liga. El objetivo principal es evitar que unos pocos equipos dominen económicamente y garantizar que franquicias de mercados pequeños puedan competir con las de ciudades más grandes.
Aunque cada club puede registrar hasta tres Jugadores Franquicia (Designated Players o DP).
Estos futbolistas pueden ganar salarios muy superiores al límite salarial. Sin embargo, solo una cantidad fija de su salario cuenta contra el presupuesto del equipo; el resto lo paga directamente el propietario del club.
La reforma del tope salarial para 2027
La modificación principal consiste en simplificar la estructura del tope salarial y permitir que los clubes gasten con mayor libertad a lo largo de toda la nómina.
Así como eliminar las herramientas vigentes como el dinero de asignación general (GAM) y el dinero de asignación específico (TAM).
El GAM es una especie de "crédito" que la liga entrega a los clubes y puede utilizarse para reducir el impacto de un salario sobre el tope, inscribir jugadores, renovar contratos, cubrir parte de costos de transferencias, intercambiar activos con otros equipos.
En la práctica, un jugador puede ganar más dinero sin consumir tanto espacio dentro del límite salarial gracias al uso del GAM.
Eso beneficiaría sobre la calidad y la profundidad de los equipos. El TAM, por ejemplo, impide fichar jugadores cuyo impacto en el tope supere USD 1,8 millones, salvo que ocupen una plaza de jugador designado.
Una mayor flexibilidad permitiría a los equipos con más recursos reforzarse con mayor libertad y elevar su competitividad en torneos como la Leagues Cup, Concacaf Champions Cup o enfrentamientos directos como la Campeones Cup, aunque también podría ampliar la diferencia respecto a las franquicias con menor capacidad económica
MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.