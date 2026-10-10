La relación entre Mbappé y Vinícius Jr. preocupa al Real Madrid

Fuera de las canchas, todo va de maravillas entre Kylian Mbappé y Vinícius Jr. El problema aparece cuando se ponen la camiseta del Real Madrid y salen al campo de juego. Los delanteros tienen una relación personal muy buena, pero todavía no consiguen entenderse futbolísticamente y sus diferencias se convirtieron en un dolor de cabeza para José Mourinho.

Según informó Mario Cortegana en The Athletic, no existe una enemistad entre el francés y el brasileño. Sin embargo, la competencia entre los dos va más allá de los goles y las asistencias, hasta el punto de influir en sus responsabilidades defensivas. "Se llevan bien, aunque dentro del campo no conectan. Se comparan en todo. Si uno no defiende, el otro tampoco", explicó una fuente de Valdebebas al periodista.

A esta rivalidad deportiva se suma otro posible motivo de malestar y es que Vini podría estar molesto por el respaldo que el Merengue le brinda a Mbappé en su candidatura al Balón de Oro.

Vinicius Jr, Kylian Mbappe, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

La convivencia deportiva de los futbolistas no encuentra una solución desde lo táctico debido a que ambos prefieren atacar por el sector izquierdo y, en muchísimas ocasiones, ocupan los mismos espacios, dificultad que quedó expuesta en la derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid.

Las estadísticas de los primeros ocho partidos de la temporada muestran las dos caras de la moneda. Mbappé lleva ocho goles y dos asistencias, contra un tanto y tres pases de gol de Vini, cuyo rendimiento genera preocupación dentro del club. "Es un problema futbolístico y de ego, aunque principalmente futbolístico", afirmó la fuente de The Athletic.

La solución de Mourinho

Tanto Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa intentaron aprovechar el talento de Mbappé y Vinícius, sin conseguir que la sociedad funcionara como se esperaba cuando el francés llegó procedente del PSG en 2024.

Ahora es Mourinho el que intenta resolver el problema. El DT implementó un planteo 4-2-3-1 que les permite a los delanteros proteger espacios sin exigirles un desgaste excesivo. Además, trabaja para que los dos ocupen sectores diferentes durante los contraataques.

Pese a las dificultades, el técnico, por ahora, no contempla relegar a Vini al banco y considera que los dos futbolistas tienen que estar en la cancha durante la mayor cantidad de minutos posible. Por eso el problema a resolver es conseguir que la buena convivencia se traduzca en una sociedad futbolística que permita al Merengue exprimir el talento de la dupla.