La renovación de Kenan Yildiz en la Juventus frena el interés del Real Madrid

El área deportiva del Real Madrid recibió con decepción la confirmación del acuerdo de renovación entre Kenan Yildiz y la Juventus. Esta noticia descarta cualquier posibilidad de avance en el corto plazo por uno de los delanteros más seguidos del fútbol europeo. En la planificación interna del club español, el atacante turco era considerado un perfil ideal ante un escenario contemplado por la dirigencia, vinculado a una eventual salida de Vinícius Jr.

Ese interés, y la postura del Merengue en específico, fue comunicada al entorno del jugador, incluido su agente, como parte de contactos exploratorios que buscaban medir la viabilidad de una operación futura. Sin embargo, el movimiento de la Juventus fue rápido. El club italiano aceleró las negociaciones y logró cerrar un acuerdo que cambia el escenario por completo.

La renovación será a largo plazo y convertirá a Yildiz en uno de los futbolistas mejor pagos del plantel. El nuevo contrato se extenderá hasta 2030 y contempla una mejora salarial significativa, cercana a los seis millones de euros anuales, además de una prima de firma. Para un jugador que hasta ahora percibía alrededor de 1,5 millones por temporada, el salto económico es notable y refleja el peso que tendrá dentro del proyecto deportivo.

Más allá del aspecto financiero, la Juventus le ofreció un rol central. En Turín lo consideran el peón alrededor del cual se construirá el nuevo tablero del club. Fuentes cercanas a la negociación señalaron que la intervención directa de John Elkann, principal accionista del club italiano y presidente del grupo Exor, fue clave para acelerar el acuerdo y despejar cualquier duda frente al interés de otros clubes.

En el plano deportivo, Yildiz respalda esa confianza con números. A mitad de temporada suma nueve goles y siete asistencias en todas las competiciones. Su capacidad para desempeñarse en distintos sectores del ataque, su técnica y su impacto en el área rival lo posicionaron rápidamente entre los nombres más observados del mercado.