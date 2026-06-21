La renovación de Rodri en el Manchester City sigue sin rumbo

El futuro de Rodri es una incógnita. Por ahora, la cabeza puesta en el Mundial 2026 y en llevar a España lo más lejos posible. Aun así, la decisión sobre dónde jugará en los próximos años todavía no está tomada y podría ser uno de los movimientos más relevantes del mercado de verano.

Según informó Fabrizio Romano, el Manchester City presentó hace un par de meses meses una propuesta de renovación al mediocampista, aunque todavía no existe un acuerdo. Las conversaciones se encuentran en pausa y el contrato vigente continúa con fecha de finalización en junio de 2027.

La situación no implica una salida inmediata del futbolista de 29 años. De hecho, los Citizens disponen de margen para continuar negociando. Sin embargo, el paso del tiempo alimenta las especulaciones alrededor de uno de los futbolistas más importantes para el equipo de los últimos años.

Rodri ya dejó en claro cuál es su prioridad durante la concentración de España. "Lo entiendo, es parte del fútbol. Ni siquiera he pensado en mi futuro. Estoy centrado en el Mundial. Tengo contrato con el Man City", expresó.

🚨 Manchester City offered new deal to Rodri few months ago but there’s still no agreement at this stage.



Deal on stand-by now, still long time to decide as current agreement set to expire in June 2027.



Rodri could leave as free agent in one year.



🎥 https://t.co/2OJq9aTDNv pic.twitter.com/ZALzco08yZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

El internacional español tuvo, en los últimos años, una serie de problemas físicos que condicionaron su participación y relevancia en el plantel, pero eso no impide que siga siendo una figura fundamental dentro de la estructura del conjunto de Manchester, motivo por el cual la entidad busca asegurar su continuidad más allá de 2027.

La renovación es aun más relevante considerando el nuevo proceso que comienza para el club inglés. Nuevo DT y proyecto en marcha, la dirigencia considera estratégico retener al ganador del Balón de Oro y evitar que entre en la recta final de su vínculo contractual sin una definición.

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Mattia Ozbot/GettyImages

Por el momento, la negociación quedó aparcada y no se esperan movimientos importantes durante la participación de España en el torneo. Una vez concluya el Mundial, la situación podría tomar otro rumbo. Sobre la mesa está la oferta del City presentada hace meses y se confía en alcanzar un entendimiento. Del otro lado, el mediocampista todavía no sabe qué hacer.

Lo único confirmado hasta ahora es que no existe acuerdo. Rodri sigue vinculado a Inglaterra hasta junio de 2027 y, entretanto, el campeón de Europa con España continúa concentrado en intentar conquistar el Mundial con la Roja antes de sentarse a resolver uno de los asuntos más importantes de su carrera.