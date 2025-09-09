La respuesta de Alexander Isak a su polémico traspaso al Liverpool

El pase de Alexander Isak al Liverpool, el pasado 1 de septiembre, fue sin dudas el movimiento más sonados del último mercado de fichajes europeo, al menos en el Reino Unido.

Es que el delantero sueco protagonizó un verano cargado de polémica que incluyó una huelga, acusaciones cruzadas y públicas con su ya ex equipo, Newcastle, y finalmente un traspaso a Anfield Road valorado en 144 millones de euros, el más caro en la historia de la Premier League.

Isak, quien en tres temporadas con Las Hurracas anotó 62 goles oficiales, destacando sus 21 dianas en la categoría dorada inglesa en la 2023/2024 y 23 en el curso siguiente, se consolidó como uno de los grandes "9" del panorama continental, tras recalar en Saint James Park en el verano de 2022 procedente de la Real Sociedad española, a cambio de 77 millones de euros.

Sin embargo, su relación con el club del noreste de Inglaterra se deterioró en los recientes meses, después de que el atacante de 25 años acusara públicamente a la directiva de incumplir promesas respecto a un nuevo contrato y se negara a incorporarse a la pretemporada.

"Ha sido una situación bastante nueva para mí, pero siempre se aprende y se trabaja mentalmente también fuera del campo. Es lo que hay. Está claro que no todo el mundo tiene la versión completa de lo ocurrido, pero eso es tema para otro día", declaró Isak a los medios que cubren a su selección, Suecia, la cual disputó la noche del lunes su encuentro ante Kosovo por las Eliminatorias UEFA, camino al Mundial 2026.

El Newcastle había respondido con dureza en las semanas anteriores, y la situación se tensó a niveles enormes cuando trascendieron informaciones que apuntaban a que el ariete escandinavo había bajado intencionadamente su rendimiento en los últimos partidos de la pasada campaña, a fin de forzar su salida hacia el propio conjunto red.

"Ha sido una experiencia nueva para mí, pero también un aprendizaje a nivel personal. Ahora estoy feliz y orgulloso de ser jugador del Liverpool”.

De ese modo, quien disputara los últimos 20 minutos en la derrota de Suecia frente al combinado kosovar, trató de cerrar definitivamente su etapa con su antiguo club: “Para mí es un capítulo cerrado; todos debemos mirar hacia delante”.

