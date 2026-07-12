La respuesta de la FIFA ante la polémica en el primer gol de Jude Bellingham

La controversia comenzó con el saque de meta de Ørjan Nyland apenas unos segundos antes. El pase largo hacia adelante se quedó sorprendentemente corto, lo que permitió a Elliot Anderson hacerse con el balón e iniciar la jugada que culminó con el gol de Bellingham.

Como señaló enérgicamente Ståle Solbakken, seleccionador de Nyland y Noruega, a los árbitros, el balón pareció golpear el cable de la cámara araña suspendida sobre el terreno de juego, lo cual habría cambiado drásticamente el rumbo de la pelota.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

La cámara araña no se considera parte del campo. El balón puede golpear los postes, el travesaño y los banderines de córner y aun así considerarse dentro del juego, pero este equipo de cámara adicional no lo es. Golpear la cámara araña es como si el balón golpeara al árbitro: la jugada debería haberse detenido y el gol del empate de Inglaterra se habría anulado de inmediato.

Cada gol es revisado por el VAR, pero las imágenes que se mostraron durante el partido no evidenciaban la infracción con suficiente claridad. Es importante recalcar que la evidencia debe ser concluyente, un término inherentemente subjetivo que otorga a los árbitros cierto margen de discrecionalidad.

Al finalizar el compromiso, mientras la selección de Inglaterra celebraba su merecido pase a las semifinales del Mundial 2026 y el equipo de Noruega lamentaba su eliminación, la FIFA explicó lo ocurrido a través de un comunicado, dejando en claro que el gol fue completamente válido. Esto fue lo que dijeron:

Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el "latido del balón" cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón. Comunicado por parte de la FIFA

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