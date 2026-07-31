La respuesta de la FIFA en medio de la polémica tras el rechazo internacional

En medio de la polémica, la FIFA rompió el silencio y defendió públicamente su proyecto FIFA Forward Enterprise, después de que distintas confederaciones expresaran su rechazo al plan, al considerar que podría abrir la puerta a la participación de capitales privados en los derechos comerciales de las competencias internacionales, como la Copa del Mundo.

A través de un comunicado oficial, el organismo presidido por Gianni Infantino rechazó las acusaciones de una supuesta privatización del deporte y sostuvo que el objetivo es impulsar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer el desarrollo de las 211 asociaciones miembro.

¡LA FIFA ROMPE EL SILENCIO!😱



La FIFA aclaró este jueves, mediante un nuevo comunicado, que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza, con el que salió al paso de las duras críticas de confederaciones como la UEFA… pic.twitter.com/kqWIj3nvis — MedioTiempo (@mediotiempo) July 31, 2026

La explicación del organismo

Según esclareció la Federación, la creación de FIFA Forward Enterprise busca que todas las federaciones puedan beneficiarse del crecimiento comercial del deporte en sus respectivos países, manteniendo el control de la nueva estructura bajo la administración de la propia entidad reguladora.

Además, el organismo aseguró que el proyecto solo avanzará si recibe el respaldo mayoritario de las asociaciones miembro y remarcó que el proceso será sometido a un debate abierto y democrático.

Como parte de la iniciativa, la FIFA también puso sobre la mesa un importante incentivo económico: entre 2027 y 2030, cada una de las 211 asociaciones miembro podría recibir hasta 40 millones de dólares en fondos de desarrollo.

Un proyecto que sigue generando resistencia

En esa línea, la UEFA fue la primera en rechazar el plan de manera unánime, mientras que la Concacaf también oficializó su oposición. A ese bloque se sumó posteriormente la Confederación Asiática, ampliando el frente de resistencia y complicando el panorama político para Infantino.

Meeting - 50th UEFA Ordinary Congress | UEFA/GettyImages

Asimismo, si bien la FIFA reconoció y respetó las preocupaciones planteadas, sostuvo que ninguna organización puede hablar en representación de las federaciones afiliadas e insistieron en que cada asociación nacional debe tener la posibilidad de analizar la propuesta y decidir de manera independiente cuál considera que es el mejor camino para su desarrollo económico y deportivo.