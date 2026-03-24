La respuesta de Mbappé sobre si se dosificará con el Real Madrid antes del Mundial

Tras recuperarse de una molestia física en la rodilla, Kylian Mbappé se refirió a la posibilidad de regular la exigencia física y los minutos con el Real Madrid, previo al próximo Mundial, y aseguró que su ideal es competir al máximo nivel durante toda la temporada.

“No hay debate. Me prepararé jugando todos los partidos”, afirmó en una entrevista reciente con Diario AS. La intención del delantero francés radica en llegar con plenitud física a la Copa, manteniendo la continuidad necesaria con el merengue.

El alta médica y la confianza total

Las dudas sobre su estado físico comenzaron tras una serie de molestias en la rodilla izquierda, que lo marginaron durante algunos encuentros con el Real Madrid y lo obligaron a bajar la carga en las últimas semanas. Sin embargo, el propio Mbappé despejó cualquier intercidumbre: “Estoy al 100%, la rodilla está bien. En París encontraron un buen diagnóstico”, explicó.

Mientras el futbolista transmite tranquilidad sobre su recuperación, desde Francia persisten las críticas hacia la gestión médica del club español. En el entorno de la federación consideran que la lesión no fue manejada de la mejor manera.

Ajeno a la polémica entre el Real Madrid y su selección, Mbappé mantiene el enfoque en lo deportivo. Su idea es disputar toda la temporada, sumar la mayor cantidad factible de minutos y llegar al Mundial con el mejor ritmo posible. Para él, no hay otra fórmula de competencia.

Real Madrid v Atletico Madrid - La Liga | Anadolu/GettyImages

“Quiero jugar, hacer goles, ganar títulos y pelear hasta el final con mi club”, sostuvo.

Además, el cuerpo técnico de Didier Deschamps valora el liderazgo y la experiencia del delantero en este tipo de torneos -campeón en Rusia 2028 y finalista en Qatar 2022-, como referente clave en un plantel que se prepara para la pelea por el máximo estandarte a nivel mundial en selecciones.

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