La respuesta de Vinícius a Simeone después de la derrota del Atlético de Madrid en el derbi

La tensión vivida sobre el césped durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no terminó con el pitido final. El cruce verbal entre Vinícius Jr. y Diego Pablo Simeone tuvo continuidad en las redes sociales, reflejo de un derbi cargado de fricción, nervios y rivalidad histórica.

Durante el encuentro, el técnico rojiblanco protagonizó dos momentos de confrontación directa con el extremo brasileño. En el primero, Simeone intentó desestabilizar a Vinícius con un mensaje tan directo como provocador: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar", se le escuchó decir al entrenador argentino en plena discusión a pie de campo.

La tensión volvió a aumentar en el tramo final del partido, cuando Vinícius fue sustituido por Arda Güler. Aprovechando los pitos de la grada, Simeone volvió a dirigirse al futbolista blanco, un gesto que no sentó nada bien al brasileño y que desembocó en una segunda discusión visible para las cámaras.

Vinícius respondió en redes sociales

🚨 Vinicius Jr on Instagram: “Simeone has lost another knockout game”. ❗️



🔗 https://t.co/9AS0xPdPg9 pic.twitter.com/mueqjmj53G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Con el Real Madrid clasificado para la final, donde se medirá este domingo al FC Barcelona, Vinícius decidió responder lejos del terreno de juego. Tras el partido, el atacante recurrió a su cuenta oficial de Instagram para comentar un vídeo publicado por el periodista Fabrizio Romano sobre el incidente. El mensaje fue tan breve como contundente: “Has perdido otra eliminatoria”.

La respuesta del brasileño, cargada de ironía, refleja no solo el desenlace deportivo favorable al conjunto blanco, sino también la tensión personal acumulada entre ambos protagonistas. Vinícius, eso sí, no firmó su mejor actuación en la semifinal y prolonga una sequía goleadora que se arrastra desde inicios de octubre, un aspecto que contrasta con su habitual peso decisivo en los grandes escenarios.

El derbi dejó así una nueva página de polémica entre dos figuras acostumbradas a vivir al límite este tipo de partidos. Una rivalidad que, una vez más, traspasó el césped y encontró eco en el escaparate global de las redes sociales.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP