La roja de Huijsen y el penalti de Grimaldo marcan el Real Madrid vs Atlético

El derbi está que arde y el Atlético de Madrid lleva la ventaja ante el Real Madrid en el Metropolitano. Un penal cometido por Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone terminó con la expulsión del defensor merengue y Alejandro Grimaldo convirtió desde los 12 pasos para colocar el 1-0 en el inicio del segundo tiempo.

La jugada que cambió el partido se dio a los 48 minutos. Giuliano fue a buscar una pelota largo y consiguió ganarle la posición a Huijsen cuando entraba al área. El central del Madrid lo agarró del brazo y el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias señaló penal para el Atleti.

En primera instancia, el referí amonestó al defensor, pero la sanción disciplinaria cambió pocos minutos después. Ortiz Arias fue convocado por el VAR para revisar la acción y, luego de observarla en el monitor, consideró que Huijsen había cometido la infracción como último hombre. Retiró la amarilla y le mostró la tarjeta roja.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El castigo para el equipo de José Mourinho terminó siendo triple. Perdió a uno de sus centrales, quedó con diez futbolistas para buena parte de la segunda mitad y el Colchonero recibió la oportunidad de ponerse por delante desde el area chica.

Grimaldo se hizo cargo del penal y convirtió para establecer el 1-0 y darle la ventaja al conjunto de Diego Simeone.

El partido había llegado al descanso sin goles y con muchísimos roces. Los jugadores se marcharon al túnel de vestuarios y allí se produjo una serie de desencuentros que involucró a integrantes de los dos cuerpos técnicos.

Pablo Vercellone, entrenador de porteros de los locales, y Pedro Machado, segundo de Mourinho, recibieron la tarjeta roja y no pudieron ocupar sus lugares en el banco durante el complemento. El Cholo también fue amonestado, pero al inicio del encuentro.

El Atlético sigue con ventaja numérica y en el resultado, con buena parte del segundo tiempo todavía por disputarse.