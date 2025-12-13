Xabi Alonso brindó la clásica rueda de prensa previa a los encuentros y confirmó la noticia más esperada por todo el Real Madrid: "(Mbappé) Está bien para jugar, lo recuperamos. Mañana decidiremos. Esa es una buena noticia evidentemente". El francés estuvo de baja en el partido frente al Manchester City por UEFA Champions League por una molestia en su rodilla, además del dedo de la mano roto.

Sobre la epidemia de lesiones, dijo: "A pesar de las bajas tenemos fortalezas y equipo suficiente para tener once jugadores del Madrid que lo darán todo. Las ganas, el compromiso etc para ganar va a estar ahí. Es un partido importante. Nos viene en un momento importante antes del parón. Los once que salgan darán lo mejor".

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

"Tenemos tres sancionados, eso también es parte del juego. No tenemos muchos jugadores y completamos la lista con jugadores del Castilla, que siempre cumplen. Para mañana vamos con los que están bien", agregó. Los futbolistas con sanción disciplinaria son Álvaro Carreras, Fran García y Endrick, conformando así un gran problema para el lateral izquierdo inicial con la sumatoria de la lesión de Ferland Mendy.

"Siempre os digo que para mí lo más importante es el equipo y el club. Evidentemente mañana tenemos un partido muy importante por el momento que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados. Tenemos un rival exigente y eso es lo que nos jugamos mañana", respondió al ser consultado por su continuidad como entrenador del Real Madrid.

Al respecto de los entrenadores despedidos, reflexionó: "Llevo muchos años en el fútbol. Y en el español, igual tienes poca memoria, pero ahora ahora van creo que dos cesados. Y en el pasado hubo más ceses en el pasado. Quizá estoy equivocado, pero mi impresión es que el fútbol es exigente y hubo más ceses a estas alturas".