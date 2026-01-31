La sanción que podría recibir Gabriel 'Toro' Fernández tras el juego ante FC Juárez

El Club de Fútbol Cruz Azul abrió la correspondiente Jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX en su visita a Ciudad Juárez para enfrentarse a los Bravos y consiguieron una victoria que se les estaba complicando sobre el final, tras la expulsión de Gabriel Fernández, luego de ir ganando 1-4 terminaron quedándose con las tres unidades, pero con un marcador menos llamativo a su favor 3-4 en el Olímpico Benito Juárez.

De acuerdo a información de Juan Guzmán, reportero de W Deportes, el ‘Toro’ perdió la cabeza al insultar fuertemente al árbitro y podría ser suspendido por tres partidos.

El delantero charrúa’ le gritó al silbante Rafael López Valle “son muy malos, hijos de puta”, por lo que, el central se dirigió a expulsar al jugador celeste que está expuesto a una fuerte sanción. El propio comunicador indica que Fernández podría ser suspendido con hasta tres partidos, dependiendo de la decisión de la Comisión Disciplinaria.

El origen del insulto vino en el segundo gol de los fronterizos que llegó desde la vía penal. Tras el tanto de Guilherme Castilho, Fernández fue hacia el árbitro para insultarlo por la decisión que había tomado de haber señalado el cobro penalti.

La Máquina Celeste no tendría centrodelantero

Cruz Azul no tendrá delantero nominal | Jam Media/GettyImages

Con el 'Toro' fuera de acción, la Máquina no tiene un centro delantero nominal de peso, pues atrás aparecen los nombres de los juveniles Mateo Levy, Bryan Casas y Samuel Espinosa.

Recordemos que el conjunto cruzazulino perdió a Ángel Sepúlveda y, además, no pudo liberar una plaza de No Formado en México para firmar a Miguel Borja, quien ya estaba entrenando en La Noria y terminó lléndose a Emiratos Árabes Unidos.

El charrúa se perdería la visita frente a Toluca en la Jornada 5, y si se cumplen los tres partidos con los que puede ser castigado, no estaría para jugar ante Tigres UANL y Chivas, en las fechas 6 y 7, respectivamente.