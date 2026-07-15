La selección de Argentina es la segunda finalista del Mundial 2026

La selección de Argentina sabe sufrir y lo hizo de nuevo. El conjunto dirigido por Scaloni logró remontar de nuevo y ahora fue para clasificarse a la final del Mundial 2026.

La albiceleste iba perdiendo el partido al minuto 55' con gol de Anthony Gordon. Sin embargo, en tan solo cinco minutos, con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, consiguieron clasificar.

Los ingleses ganaban el partido, pero renunciaron a la posesión del balón. Mientras, los argentinos hicieron cambios agresivos, Nico González dio gran partido y Lautaro selló el pase.

Ahora, se verán las caras ante España en el estadio de Nueva York el 19 de julio. Este partido sería la Finalissima, partido que no se pudo disputar.